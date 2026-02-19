Madrigal Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2APCZ / ISIN: US5588681057
|
19.02.2026 13:18:20
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Q4 Loss Drops
(RTTNews) - Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) announced Loss for fourth quarter of -$58.58 million
The company's bottom line totaled -$58.58 million, or -$2.57 per share. This compares with -$59.42 million, or -$2.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 210.8% to $321.08 million from $103.32 million last year.
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$58.58 Mln. vs. -$59.42 Mln. last year. -EPS: -$2.57 vs. -$2.71 last year. -Revenue: $321.08 Mln vs. $103.32 Mln last year.
Analysen zu Madrigal Pharmaceuticals Inc.
