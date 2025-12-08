StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
|
08.12.2025 18:16:01
Madrone Advisors Bets on StubHub After Its IPO
Madrone Advisors, LLC initiated a new stake in StubHub (NYSE:STUB), according to a quarterly Form 13F filed with the Securities and Exchange Commission on Nov. 14, 2025 (SEC filing). The filing shows Madrone acquired 75,780,055 shares valued at about $1.3 billion as of Sept. 30, 2025, representing 62.8% of its reportable U.S. equity holdings for the quarter. It's now the fund's largest holding. Top holdings after the filing: As of Nov. 14, 2025, shares of StubHub were priced at $14.87; one-year price change and alpha versus the S&P 500 are not available.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!