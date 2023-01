MÄRKTE ASIEN/China-Öffnungen und US-Vorgaben treiben

SCHANGHAI (Dow Jones)--Dank sehr starker US-Vorgaben und weiterer Öffnungen in China nach den harten Corona-Lockdowns ist es am Montag an den asiatischen Börsen nach oben gegangen. In den USA hatten gesunkene Zinsängste der Wall Street den höchsten Tagesgewinn seit über einem Monat beschert. Und in China ging die 180-Gradwende von harten Corona-Abriegelungen hin zur völligen Öffnung von Wirtschaft und Privatleben in eine weitere Runde: Trotz explodierender Corona-Infektionen wurden Grenzschließungen aufgehoben und Verkehrsverbindungen nach Hongkong und ins Ausland wieder freigegeben.

Neben der Börse in Hongkong profitierte auch der chinesische Renminbi von der Öffnung der internationalen Grenzen, dieser sprang auf ein Viermonatshoch zum US-Dollar. Während der Schanghai-Composite um 0,6 Prozent zulegte, zogen Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext um 0,7 bzw. 0,8 Prozent an. Der internationaler gehandelte HSI in Hongkong gewann gar 1,9 Prozent im späten Geschäft. Die Analysten von Goldman Sachs glauben, dass die volle Mobilität in China bis Ende Januar bzw. Anfang Februar wieder hergestellt sein werde. Lediglich in einigen von Corona besonders schlimm heimgesuchten Provinzen dürfte es bis März bzw. April dauern. Finanz- und Automobilwerte führten das Feld der Gewinner in China an. Die jüngste Rally im Immobiliensektor nach den Hilfsmaßnahmen lief dagegen aus, China Vanke verloren 1,3 und Seazen Holdings 1,7 Prozent.

Kospi und Won sehr fest

Während in Japan der Handel wegen eines Feiertages geruht hatte, zog der Kospi in Südkorea um 2,6 Prozent an - befeuert von Elektronik-, Internet- und Konsumtiteln. Der südkoreanische Won kletterte auf ein Siebenmonatshoch zum Greenback. Wie schon in den USA am Freitag setzten Händler in Seoul auf eine weiche Landung der US-Konjunktur, wie Devisenanalyst Kim Seung-hyuk von NH Futures erläuterte. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics zieht um 2,9 Prozent an, der Halbleiterwert SK Hynix rückte um 3,5 Prozent vor. Beide Aktien profitierten von deutlich reduzierten US-Renditen. Das Kosmetikpapier Amorepacific legte 5,5 Prozent zu, Anleger spekulierten mit dem Wegfall von Quarantänebestimmungen in China für Einreisende auf bessere Geschäfte.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent. Die Stärke im Bergbausektor machte die Schwäche unter Technologiewerten wett. Energietitel liefen mit einem Sektoraufschlag von 1,4 Prozent am besten - der Urantitel Paladin Energy machte einen Satz um 10 Prozent. Unter den Finanzpapieren ermäßigten sich AMP um 4,2 Prozent, eine Verzögerung beim Verkauf von Collimate Capital könnte zulasten des Preises gehen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.151,30 +0,6% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.350,19 +2,6% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.176,08 +0,6% +2,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.362,97 +1,8% +6,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.297,25 +0,6% +0,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.489,38 +0,6% -1,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:16 % YTD

EUR/USD 1,0687 +0,4% 1,0641 1,0514 -0,2%

EUR/JPY 140,73 +0,1% 140,61 140,83 +0,3%

EUR/GBP 0,8787 -0,1% 0,8800 0,8832 -0,7%

GBP/USD 1,2163 +0,6% 1,2092 1,1905 +0,6%

USD/JPY 131,70 -0,3% 132,13 133,92 +0,4%

USD/KRW 1.241,50 -1,0% 1.253,86 1.268,73 -1,6%

USD/CNY 6,7612 -1,1% 6,8385 6,8545 -2,0%

USD/CNH 6,7663 -0,9% 6,8280 6,8584 -2,3%

USD/HKD 7,8064 -0,0% 7,8075 7,8106 -0,0%

AUD/USD 0,6943 +1,0% 0,6876 0,6759 +1,9%

NZD/USD 0,6409 +1,1% 0,6340 0,6225 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.212,10 +1,4% 16.966,51 16.775,04 +3,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,13 73,77 +1,8% +1,36 -6,4%

Brent/ICE 79,92 78,57 +1,7% +1,35 -7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.880,35 1.865,90 +0,8% +14,45 +3,1%

Silber (Spot) 24,07 23,82 +1,1% +0,25 +0,4%

Platin (Spot) 1.098,00 1.093,90 +0,4% +4,10 +2,8%

Kupfer-Future 3,96 3,91 +1,3% +0,05 +4,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

