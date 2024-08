MÄRKTE ASIEN/Erholung nach Talfahrt setzt sich verlangsamt fort

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einem turbulenten Wochenbeginn haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Positive Impulse kamen von der Wall Street. Dort waren die Börsen nach einer dreitägigen Talfahrt auf Erholungskurs gegangen. Grund für die jüngste Abwärtsbewegung waren Befürchtungen, dass die US-Notenbank zu spät die Zinsen senken könnte und die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte.

An der Börse in Japan stieg der Nikkei-Index um 1,2 Prozent nach der massiven Talfahrt um rund 12 Prozent zu Wochenbeginn und einer kräftigen Erholung um 10 Prozent am Dienstag. Gestützt wurden die japanischen Märkte von Aussagen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, wonach die Notenbank des Landes die Zinsen nicht bei instabilen Märkten anheben werde.

"Im Gegensatz zum Prozess der Leitzinserhöhungen in Europa und den Vereinigten Staaten befindet sich die japanische Wirtschaft nicht in einer Situation, in der die Bank hinter die Kurve fallen könnte, wenn sie den Leitzins nicht in einem bestimmten Tempo anhebt", sagte Uchida. Die jüngsten Entwicklungen an den Märkten seien "extrem volatil" gewesen.

Dies sorgte an den Märkten für Erleichterung, hatte die BoJ doch vergangene Woche den Leitzins angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Der Yen gab erneut deutlich nach, wovon der Aktienmarkt zusätzlich profitierte. Der Dollar notierte 1,4 Prozent fester bei 146,58 Yen.

Zudem stand die Berichtssaison im Fokus. So hat Mazda Motor Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Aktie gab daraufhin um 4,3 Prozent nach. Nach Handelsschluss in Japan werden auch Softbank (+5,2%) und Honda Motor (-0,9%) ihre Ergebnisse vorlegen.

Auch in Südkorea erholte sich die Börse weiter von den kräftigen Verlusten zu Wochenbeginn. Der Kospi stieg um 1,8 Prozent. Stützend wirkten auch Außenhandelsdaten für Juni, die ein anhaltendes Exportwachstum aufzeigten. Die Aktie des Mobilfunkanbieters SK Telecom erhöhte sich um 5,8 Prozent, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal einen höheren Gewinn erzielt hat. Kakaopay gewannen nach Vorlage von Zweitquartalszahlen 2,9 Prozent.

An den chinesischen Börsen stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent, auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite nur 0,1 Prozent höher. Die chinesischen Exporte sind im Juli langsamer gestiegen als am Markt erwartet. Auch der Handelsbilanzüberschuss blieb hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück. Zuletzt hatten einige schwache Konjunkturdaten Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in China geschürt.

Die Börse in Sydney legte um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf die Vorgaben von der Wall Street.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.699,80 +0,3% +1,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.089,62 +1,2% +3,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.568,41 +1,8% -3,3% 08:00

Schanghai-Comp. 2.869,83 +0,1% -3,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.852,07 +1,2% -2,2% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.295,28 +3,9% +18,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.245,62 +1,5% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,49 +1,2% +8,2% 11:00

BSE (Mumbai) 79.256,86 +0,8% +9,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0918 -0,1% 1,0929 1,0939 -1,1%

EUR/JPY 160,04 +1,3% 158,00 159,32 +2,8%

EUR/GBP 0,8597 -0,1% 0,8609 0,8576 -0,9%

GBP/USD 1,2698 +0,1% 1,2692 1,2756 -0,3%

USD/JPY 146,58 +1,4% 144,58 145,71 +4,0%

USD/KRW 1.375,29 +0,2% 1.372,90 1.375,56 +6,0%

USD/CNY 7,1276 +0,2% 7,1162 7,1108 +0,4%

USD/CNH 7,1838 +0,3% 7,1600 7,1444 +2,0%

USD/HKD 7,7958 +0,0% 7,7949 7,7944 -0,2%

AUD/USD 0,6542 +0,3% 0,6520 0,6507 -3,9%

NZD/USD 0,6006 +0,9% 0,5953 0,5930 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 56.715,05 +0,4% 56.504,25 55.705,60 +30,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,04 73,2 -0,2% -0,16 +2,4%

Brent/ICE 76,35 76,48 -0,2% -0,13 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.392,86 2.390,07 +0,1% +2,80 +16,0%

Silber (Spot) 26,90 27,08 -0,7% -0,18 +13,1%

Platin (Spot) 919,51 915,10 +0,5% +4,41 -7,3%

Kupfer-Future 3,98 4,03 -1,1% -0,04 +1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

