kakaopay Aktie
WKN DE: A3C5RP / ISIN: KR7377300009
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: kakaopay präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
kakaopay wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,94 KRW gegenüber -188,000 KRW im Vorjahresquartal.
kakaopay soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,14 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 456,81 KRW je Aktie, gegenüber -102,000 KRW je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 945,09 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 747,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
