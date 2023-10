MÄRKTE ASIEN/Erholung - Technologiewerte legen zu

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit einer leichten Erholung zeigen sich zum Wochenausklang die ostasiatischen und australischen Börsen. Nach Eröffnungsverlusten drehen die Indizes der Region in positives Terrain, angeführt vor allem von den Technologiewerten. Hier stützt neben deutlich gesunkenen Marktzinsen auch der im positiven Terrain liegende Nasdaq-Future (+0,8%), nachdem es mit dem Technologiesektor der Wall Street am Vortag noch kräftig nach unten gegangen war. Der Auslöser waren enttäuschende Quartalszahlen von einigen Technologie-Schwergewichten. Marktteilnehmer sprechen allerdings auch von einer technischen Erholung von den jüngsten deutlichen Abgaben.

Die starken BIP-Daten aus den USA für das dritte Quartal schüren zudem die Hoffnung, dass der US-Wirtschaft eine weiche Landung gelingen kann. Auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank dürften die Daten indes kaum Auswirkungen haben, da die Notenbanker eher auf den Arbeitsmarkt und die Verbraucherpreise schauten, heißt es.

Besonders deutlich fällt die Erholung in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,2 Prozent nach oben geht. Hier führen Technologie- und Elektronikwerte die Aufwärtsbewegung an. Der Yen zeigt sich dagegen weiterhin schwach, der Dollar liegt mit 150,22 Yen weiter über der wichtigen Marke von 150 Yen. Im Tageshoch am Vortag hatte der Dollar allerdings schon bei 150,78 notiert - der höchste Stand seit einem Jahr.

In China verbessert sich der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent, für den Hang-Seng-Index geht es 1,0 Prozent aufwärts. Hier stützt auch, dass Chinas Industrieunternehmen im September bereits den zweiten Monat in Folge einen Gewinnanstieg verzeichnet haben. Dies wird als weiteres Zeichen dafür gewertet, dass sich das Verarbeitende Gewerbe mit den Stützungsmaßnahmen der Regierung erholt. Die im Wochenverlauf anngekündigten Stimulierungsmaßnahmen für die chinesische Konjunktur hatten dagegen an den Aktienmärkten nur für einen kurzen Aufwärtsschub gesorgt.

Bei den Einzelwerten machen überwiegend Quartalszahlen die Kurse. In Tokio gewinnen die Aktien von Fujitsu 10,7 Prozent, nachdem das Unternehmen mit dem Nettogewinn im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Dagegen verlieren Takeda Pharmaceutical 6,3 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet und den Gewinnausblick für das Fiskaljahr gesenkt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.830,90 +0,3% -3,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.964,22 +1,2% +19,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.298,51 -0,0% +2,8% 08:00

Schanghai-Comp. 2.998,79 +0,4% -2,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.213,39 +1,0% -13,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.064,04 -0,2% -5,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.442,99 +0,2% -3,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0565 +0,0% 1,0561 1,0542 -1,3%

EUR/JPY 158,71 -0,1% 158,82 158,73 +13,1%

EUR/GBP 0,8706 -0,0% 0,8708 0,8720 -1,6%

GBP/USD 1,2135 +0,1% 1,2129 1,2089 +0,3%

USD/JPY 150,22 -0,1% 150,38 150,57 +14,6%

USD/KRW 1.351,05 -0,1% 1.351,90 1.358,54 +7,1%

USD/CNY 7,2420 -0,0% 7,2451 7,3190 +5,0%

USD/CNH 7,3203 -0,1% 7,3250 7,3265 +5,7%

USD/HKD 7,8191 -0,0% 7,8206 7,8218 +0,1%

AUD/USD 0,6338 +0,3% 0,6322 0,6293 -7,0%

NZD/USD 0,5822 +0,0% 0,5820 0,5792 -8,3%

Bitcoin

BTC/USD 34.027,46 -0,3% 34.118,84 34.774,20 +105,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,29 83,21 +1,3% +1,08 +9,0%

Brent/ICE 89,05 87,93 +1,3% +1,12 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.989,60 1.984,70 +0,2% +4,90 +9,1%

Silber (Spot) 22,90 22,83 +0,3% +0,08 -4,5%

Platin (Spot) 910,45 905,00 +0,6% +5,45 -14,8%

Kupfer-Future 3,60 3,58 +0,4% +0,02 -5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

