MÄRKTE ASIEN/Erneute Abgaben - Technologie-Werte unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit teils sehr deutlichen Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. "Ausreißer" ist lediglich die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index seine Erholung fortsetzt und erneut leicht zulegt. Die kräftigsten Verluste verzeichnen Technologie- und Halbleiteraktien, da die Androhung weiterer US-Restriktionen gegen China die Besorgnis über einen erneuten Handelskrieg zwischen den beiden Ländern verstärkt.

Dies hatte am Vortag bereits den S&P-500 und vor allem die Nasdaq-Indizes an der Wall Street tiefer ins Minus gedrückt. Zudem war es im Technologie-Sektor erneut zu kräftigen Gewinnmitnahmen gekommen, da der Optimismus über Zinssenkungen die Anleger dazu veranlasst, in konjunkturell sensiblere Sektoren zu wechseln. Dazu kommen die Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu den US-Verteidigungsausgaben für Taiwan, die bei den Anlegern Sorgen hervorrufen.

Besonders deutlich fällt das Minus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,1 Prozent nach unten geht. Hier fällt die Aktie von Tokyo Electron um weitere 9,1 Prozent. Hintergrund sei weiterhin ein Bloomberg-Bericht, wonach das Unternehmen wegen seiner Lieferungen an die chinesischen Märkte einer genaueren Prüfung durch die USA unterzogen werden könnte. Dem Bericht zufolge erwägen die USA strengere Handelsbeschränkungen für China, wenn Unternehmen wie Tokyo Electron und ASML weiterhin Chiptechnologie nach China liefern. Investoren sorgen sich vor möglichen Gegenmaßnahmen aus China.

Vor diesem Hintergrund geht es auch für den Kospi in Seoul um 1,3 Prozent nach unten. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics fallen um 2,1 Prozent und SK Hynix reduzieren sich um 4,3 Prozent.

TSMC-Aktie vor Zahlen unter Druck

In Taiwan verlieren die Papiere des Chip-Herstellers TSMC 3,1 Prozent im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Quartalsergebnissen. Analysten rechnen mit guten Zahlen, da der Konzern von der hohen Chipnachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz profitiert. Die Aktie kann sich im Vorfeld dem negativen Sentiment für den Technologie-Sektor jedoch nicht entziehen.

In China gibt der Schanghai-Composite um 0,1 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in Hongkong gegen den Trend um 0,3 Prozent zulegt. Die Investoren warteten auf den Abschluss des chinesischen Parteiplenums, von dem man sich weitere wirtschaftliche Anreize zur Stabilisierung des Wachstums erwartet, heißt es von UOB Global Economics & Markets Research.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.043,10 -0,2% +6,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.228,33 -2,1% +22,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.807,17 -1,3% +5,7% 08:00

Schanghai-Comp. 2.959,25 -0,1% -0,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.784,83 +0,3% +4,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.467,35 -0,6% +7,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.632,22 -0,1% +12,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:36 % YTD

EUR/USD 1,0933 -0,1% 1,0939 1,0911 -1,0%

EUR/JPY 171,04 +0,1% 170,82 171,47 +9,9%

EUR/GBP 0,8408 +0,0% 0,8408 0,8391 -3,1%

GBP/USD 1,3002 -0,1% 1,3009 1,3004 +2,1%

USD/JPY 156,45 +0,2% 156,15 157,11 +11,0%

USD/KRW 1.380,77 -0,2% 1.383,41 1.380,15 +6,4%

USD/CNY 7,1275 -0,0% 7,1293 7,1291 +0,4%

USD/CNH 7,2716 -0,0% 7,2716 7,2775 +2,0%

USD/HKD 7,8072 -0,0% 7,8074 7,8068 -0,0%

AUD/USD 0,6737 +0,1% 0,6729 0,6737 -1,1%

NZD/USD 0,6071 -0,2% 0,6081 0,6078 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 64.871,79 +0,8% 64.331,24 65.267,10 +49,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,36 82,85 +0,6% +0,51 +16,3%

Brent/ICE 85,43 85,08 +0,4% +0,35 +12,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.467,98 2.458,98 +0,4% +9,00 +19,7%

Silber (Spot) 30,41 30,30 +0,4% +0,11 +27,9%

Platin (Spot) 1.000,34 998,75 +0,2% +1,59 +0,8%

Kupfer-Future 4,39 4,40 -0,1% -0,01 +11,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

