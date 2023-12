MÄRKTE ASIEN/Fester - China-PMI schürt Hoffnung auf weitere Stimuli

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Aufschlägen haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag gezeigt. Die mit Spannung erwarteten Einkaufsmanagerindizes aus China haben den zweiten Monat in Folge einen Rückgang verzeichnet. Während der Index für das Verarbeitende Gewerbe weiter unter der Expansionsschwelle von 50 notiert, konnte der Index für den Service-Sektor diese Marke knapp behaupten. Die Börsen reagierten zunächst mit Abgaben auf die Daten, legten im Anschluss mit der Hoffnung auf weitere Maßnahmen zur Stimulierung der Konjunktur aber zu. Für den Schanghai-Composite ging es um 0,3 Prozent nach oben, der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich nach den jüngsten deutlichen Verlusten 0,2 Prozent fester.

Zwar gingen die People's Bank of China (PBoC) und viele Ökonomen davon aus, dass China in diesem Jahr ein Wachstum von etwa 5 Prozent erreichen werde, doch deute die breite Konjunktur-Abschwächung darauf hin, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um einen dauerhaften Aufschwung herbeizuführen, hieß es. Ökonomen sind der Meinung, dass die staatliche Hilfe auf den Wohnungsmarkt ausgerichtet sein sollte, denn eine Stabilisierung des Immobiliensektors würde das Vertrauen der Verbraucher zurückbringen.

Auch der Nikkei-225 erholt sich von anfänglichen Abgaben und legte um 0,5 Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf Positionsanpassungen zum Monatsende und die im Plus liegenden US-Futures. Daneben ist die Industrieproduktion im Oktober gegenüber dem Vormonat stärker gestiegen als erwartet. Auch die Zunahme des Verbrauchervertrauens für November lag über der Prognose. Der erneut starke Yen belastete dagegen nicht. Der Dollar reduzierte sich auf 147,10 Yen, nach 147,22 zum Handelsende am Vortag.

Das US-BIP für das zweite Quartal war am Vortag leicht nach oben revidiert worden, wogegen das "Beige Book" der US-Notenbank zeigte, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten sechs bis zwölf Monate verschlechtert haben. "Die Daten der vergangenen Wochen deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin. Die Aufwärtskorrektur eines bereits starken BIP für das dritte Quartal widerspricht diesem Abkühlungstrend. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ein einziger Datensatz die Fed zu einer weiteren Zinserhöhung veranlasst, aber er wird sie auch nicht dazu bringen, die Inflation für besiegt zu erklären und die Zinssätze zu senken", so Chris Larkin, Managing Director of Trading and Investing bei Morgan Stanley.

Bank of Korea bestätigt Zinsen - Inflationsprognosen erhöht

Der Kospi in Seoul erholte sich ebenfalls von Abgaben aus dem frühen Handel und gewann 0,6 Prozent. Die Bank of Korea hat den Leitzins wie erwartet betätigt, aber ihre Inflationsprognosen für dieses und nächstes Jahr nach oben genommen. Goldman Sachs ist aber der Ansicht, dass die Notenbank "weniger hawkish" geworden ist, da weniger Mitglieder die Tür für eine Zinserhöhung offen gelassen haben als zuvor.

Die Notenbank warnte vor einer raschen Lockerung der Politik und wies darauf hin, dass die hartnäckige Inflation nach wie vor weit über ihrem Jahresziel von 2,0 Prozent liegt. Sie erwartet nun eine durchschnittliche Inflation von 3,6 Prozent für 2023 und 2,6 Prozent für 2024, was über den Schätzungen vom August von 3,5 bzw. 2,4 Prozent liegt. Für das laufende Jahr wird weiter mit einem BIP-Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet.

In Sydney erhöhte sich der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent und setzte damit die positive Vortagestendenz fort. Hier wurden Abgaben bei Versorgertiteln durch Kursaufschläge bei Industrie-, Technologie- und Finanzwerten mehr als ausgeglichen. Bei den Einzelwerten stiegen Iress um 15 Prozent, nachdem das Technologie-Unternehmen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 angehoben hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.087,30 +0,7% +0,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.486,89 +0,5% +27,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.535,29 +0,6% +13,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.029,67 +0,3% -1,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,2% -14,2% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.433,85 +0,4% +23,3% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.073,61 -0,4% -5,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.444,96 -0,1% -3,3% 10:00

BSE (Mumbai) 66.702,42 -0,3% +9,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:52 % YTD

EUR/USD 1,0947 -0,2% 1,0972 1,0987 +2,3%

EUR/JPY 161,01 -0,2% 161,37 161,77 +14,7%

EUR/GBP 0,8629 -0,2% 0,8644 0,8654 -2,5%

GBP/USD 1,2687 -0,1% 1,2694 1,2695 +4,9%

USD/JPY 147,10 +0,0% 147,07 147,24 +12,2%

USD/KRW 1.295,78 +0,4% 1.290,85 1.289,93 +2,7%

USD/CNY 7,0857 -0,0% 7,0890 7,0763 +2,7%

USD/CNH 7,1384 -0,1% 7,1430 7,1276 +3,0%

USD/HKD 7,8077 +0,0% 7,8043 7,7985 -0,0%

AUD/USD 0,6634 +0,2% 0,6618 0,6631 -2,6%

NZD/USD 0,6170 +0,2% 0,6157 0,6161 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 37.801,55 -0,0% 37.803,18 38.181,97 +127,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,02 77,86 +0,2% +0,16 +1,6%

Brent/ICE 83,23 83,1 +0,2% +0,13 +2,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.043,88 2.044,33 -0,0% -0,45 +12,1%

Silber (Spot) 25,08 25,08 +0,0% +0,00 +4,6%

Platin (Spot) 935,38 935,68 -0,0% -0,30 -12,4%

Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,6% +0,02 -0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2023 03:18 ET (08:18 GMT)