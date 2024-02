MÄRKTE ASIEN/Fester - Technologiewerte ziehen Tokio und Seoul nach oben

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Aufschlägen haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag den Handel beendet. Größter Gewinner war der Nikkei-225 in Tokio, für den es nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 2,9 Prozent nach oben ging. Der Index markierte damit den höchsten Stand seit 34 Jahren. Erstmals seit Januar 1990 wurde kurzzeitig auch wieder die Marke von 38.000 Punkten übersprungen. Überraschend gute Ergebnisse aus dem Technologie-Sektor, unter anderem von Tokyo Electron und Softbank, trieben das Sentiment an. Dagegen bleibt die Börse in Schanghai wegen des chinesischen Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen, in Hongkong wird erst am Mittwoch wieder gehandelt.

Insgesamt sprachen Teilnehmer aber von Zurückhaltung vor den wichtigen US-Inflationsdaten für Januar am Nachmittag. Die Anleger erhoffen sich Aufschluss über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Allerdings deuteten die jüngsten Daten auf eine weiterhin robuste Wirtschaft in den USA hin, und auch Fed-Vertreter hatten die Hoffnungen des Marktes auf schnelle Zinssenkungen zuletzt deutlich gebremst.

Bei den Einzelwerten legten Tokyo Electron um 13 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr angehoben. Die Investitionen in Halbleiterproduktionsanlagen zeigten Anzeichen für eine Bodenbildung und die Nachfrage nach Anlagen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) nähmen zu.

Softbank stiegen um 1,0 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete sein erstes profitables Quartal seit fünf Jahren. Die Titel profitieren aber auch von den starken Zahlen und dem erhöhten Ausblick des Chip-Designers Arm Holdings, welcher Softbank mehrheitlich gehört. Arm sieht eine deutliche Belebung im Chipsektor aufgrund des Interesses an KI-Chips. Für das Quartal erwartet Arm einen Umsatz von bis zu 900 Millionen Dollar, während Prognosen bislang im Schnitt auf 779 Millionen lauteten. Für das Jahr erhöhte Arm die Umsatzprognose auf 3,21 nach 3,08 Milliarden Dollar.

Für den Kospi in Seoul ging es um 1,1 Prozent nach oben. Hier verzeichneten die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronis und SK Hynix Aufschläge von 1,5 bzw. 5,0 Prozent. Südkoreanische Medien hatten berichtet, dass SK Hynix mit dem taiwanischen Unternehmen TSMC zusammenarbeitet, um neue KI-Chips zu entwickeln. Damit erhält der derzeit im Technologie-Sektor vorherrschende "KI-Boom" neue Nahrung. Die Aktien von TSMC, dem nach Volumen größten Chiphersteller der Welt, stiegen in Taiwan um 1,7 Prozent.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Erneut verzeichneten CSL, das drittgrößte Unternehmen im Index nach Marktkapitalisierung, Kursverluste. Die Aktie verlor weitere 2,8 Prozent. Der Impfstoff-Konzern hatte am Vortag mitgeteilt, dass die Ergebnisse der Phase-III-Studie eines Herz-Kreislauf-Medikaments den primären Wirksamkeitsendpunkt nicht erreicht haben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.603,60 -0,1% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.963,97 +2,9% +10,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.649,64 +1,1% -0,2% 07:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Straits-Times (Sing.) 3.139,50 +0,0% -3,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.532,09 +1,3% +4,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0777 +0,0% 1,0773 1,0799 -2,4%

EUR/JPY 161,24 +0,2% 160,88 161,01 +3,6%

EUR/GBP 0,8522 -0,1% 0,8532 0,8541 -1,8%

GBP/USD 1,2645 +0,1% 1,2627 1,2643 -0,7%

USD/JPY 149,62 +0,2% 149,33 149,11 +6,2%

USD/KRW 1.329,14 -0,1% 1.330,40 1.330,08 +2,4%

USD/CNY 7,1166 -0,0% 7,1173 7,1201 +0,2%

USD/CNH 7,2175 +0,0% 7,2149 7,2211 +1,3%

USD/HKD 7,8185 +0,0% 7,8171 7,8206 +0,1%

AUD/USD 0,6523 -0,1% 0,6528 0,6527 -4,2%

NZD/USD 0,6109 -0,3% 0,6129 0,6138 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 50.087,95 +0,1% 50.046,66 48.353,78 +15,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,28 76,92 +0,5% +0,36 +7,1%

Brent/ICE 82,31 82 +0,4% +0,31 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.024,75 2.020,12 +0,2% +4,63 -1,8%

Silber (Spot) 22,84 22,73 +0,5% +0,11 -4,0%

Platin (Spot) 894,78 892,50 +0,3% +2,28 -9,8%

Kupfer-Future 3,76 3,73 +0,7% +0,03 -3,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

