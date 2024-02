MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Chinesische Börsen bleiben zurück

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG/TOKIO (Dow Jones)--Im Sog der festeren Vortageskurse an der Wall Street ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und in Australien am Freitag überwiegend nach oben gegangen. In den USA lebte die Hoffnung auf bald sinkende US-Zinsen weiter, obwohl die US-Notenbank dieser erst am Vortag einen Dämpfer versetzt hatte. Genährt wurde die Spekulation nun von einem deutlich unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Lohnstückkosten und erneut unter den Marktprognosen gebliebenen wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten.

Dazu kamen als Treiber die nachbörslichen Quartalsergebnisse von Apple, Meta und Amazon. Sie waren durch die Bank besser ausgefallen als erwartet, wobei Meta und Amazon darauf kursmäßig stark zulegten.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach oben auf 36.158 Punkte. Dabei dürfte der Yen gebremst haben, der zur gleichen Vortageszeit zum Dollar etwas zulegte. Der Dollar gab vor dem Hintergrund der weiter gesunkenen US-Marktzinsen nach.

Tagessieger in der Region war erneut die Börse in Seoul, der Kospi machte einen Satz um 2,9 Prozent, womit sich das Wochenplus auf 5,5 Prozent summierte. Für Rückenwind sorgte laut Marktteilnehmern, dass die Inflation in Südkorea im Januar das dritte Mal in Folge rückläufig war. Dazu habe die Internetplattform Naver starke Geschäftszahlen präsentiert. Nach einer Verdopplung des Nettogewinns im vierten Quartal schnellten Naver um über 9 Prozent nach oben. Im Sog ging es für Kakao Corp um 6,8 Prozent aufwärts. Kia (+12,4%) waren mit soliden Absatzzahlen für Januar gesucht. Hyundai Motor stiegen um 9,1 Prozent. Für die schwer gewichtete Aktie des Apple-Konkurrenten Samsung Electronics ging es um 2,2 Prozent nach oben.

Sydney beendete den Handel mit einem Plus von 1,5 Prozent und damit auf Rekordhoch. Die chinesischen Börsen kamen da nicht mit. Während der HSI im Späthandel knapp im Plus lag, büßte der Schanghai-Composite 1,5 Prozent ein. Maybank-Analystin Sonija Li vermutete, dass Anleger Positionen vor den chinesichen Neujahrsfeiertagen in der übernächsten Woche abbauen wollten, nachdem die jüngsten Konjunkturmaßnahmen Pekings das Vertrauen nicht hätten stärken können.

Für Wuxi Biologics ging es in Hongkong um rund 19 und für Wuxi Apptec nach einem anfänglichen Plus um 21 Prozent steil abwärts. Hier sorgten laut Marktteilnehmern wieder aufflammende Sorgen vor US-Regulierungen für Abgabedruck, die Wuxi den Zugang zu staatlichen Aufträgen verwehren könnten.

In Tokio verloren Mitsui & Co nach dem Quartalsbericht des Mischkonzerns 3,6 Prozent, während die Geschäftszahlen des Autozulieferers Denso (+1,09%) besser ankamen. Takeda Pharmaceutical büßten nach der Zahlenvorlage 0,6 Prozent ein.

Weiter abwärts ging es mit der am Vortag bereits schwer unter die Räder geratenen Aktie der Aozora Bank. Der Kurs knickte nochmals um fast 16 Prozent ein. Die Bank hat Probleme mit Krediten im US-Immobiliengeschäft.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.699,40 +1,5% +1,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.158,02 +0,4% +7,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.615,31 +2,9% +2,9% 07:00

Schanghai-Comp. 2.730,15 -1,5% -8,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.597,86 +0,2% -8,7% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.059,93 +0,5% +0,7% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.177,54 +1,1% -3,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.516,87 +0,3% +4,0% 10:00

BSE (Mumbai) 71.645,30 0% -0,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 % YTD

EUR/USD 1,0883 +0,1% 1,0873 1,0791 -1,5%

EUR/JPY 159,49 +0,2% 159,22 158,50 +2,5%

EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8531 0,8530 -1,6%

GBP/USD 1,2750 +0,0% 1,2744 1,2650 +0,2%

USD/JPY 146,54 +0,1% 146,44 146,87 +4,0%

USD/KRW 1.323,48 -0,7% 1.333,45 1.334,91 +2,0%

USD/CNY 7,1795 +1,1% 7,1011 7,1061 +1,1%

USD/CNH 7,1892 +0,0% 7,1882 7,1957 +0,9%

USD/HKD 7,8184 -0,0% 7,8198 7,8180 +0,1%

AUD/USD 0,6595 +0,4% 0,6570 0,6531 -3,1%

NZD/USD 0,6150 +0,1% 0,6143 0,6101 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 43.165,45 +0,6% 42.925,40 42.212,17 -0,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,23 73,82 +0,6% +0,41 +2,8%

Brent/ICE 79,28 78,7 +0,7% +0,58 +3,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.055,90 2.054,97 +0,0% +0,93 -0,3%

Silber (Spot) 23,18 23,18 +0,0% +0,00 -2,5%

Platin (Spot) 915,93 916,50 -0,1% -0,58 -7,7%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,6% -0,03 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2024 03:03 ET (08:03 GMT)