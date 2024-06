MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Sydney von Inflationszahlen ausgebremst

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der Erholung des US-Technologiesektors am Dienstag ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien zumeist nach oben gegangen. Dabei fielen die Kursausschläge aber sehr unterschiedlich aus.

Klarer Tagessieger war die Börse in Tokio, der Nikkei-225-Index baute die Gewinne der Vortage um 1,3 Prozent aus auf 39.667 Punkte. Unverändert erhielt er Rückenwind vom Yen. Er blieb gedrückt im Bereich eines 34-Jahrestiefs, obwohl sich die Spekulation hielt, dass eine Intervention Japans zugunsten des Yen unmittelbar bevorstehen könnte. Zum einen gab es bereits wieder verbale Interventionen, zum anderen betonten Japan und Südkorea am Vortag ihre Besorgnis über die Abwertung ihrer Währungen. Der Dollar kostete zuletzt 159,80 Yen. Der schwache Yen sorge für Fantasie bezüglich steigender Unternehmensgewinne, sagten Aktienhändler.

In Sydney verlor das Börsenbarometer 0,7 Prozent. Ungünstig ausgefallene Inflationsdaten sorgten für Verkäufe, denn sie schürten Spekulationen, dass die australische Notenbank im August womöglich die Zinsen erhöhen könnte. Der sprunghafte Anstieg der Inflation im Mai bedeute, dass die RBA noch eine Weile über Zinserhöhungen nachdenken werde, kommentierte Marcel Thieliant, Marktexperte bei Capital Economics. Im Mai erreichte die Inflationsrate 4,0 Prozent, nach 3,6 Prozent im April. Ökonomen hatten 3,8 Prozent getippt. Der Australische Dollar zog mit den neuen Zinsperspektiven an.

In Seoul (+0,6%) und an den Börsen in Schanghai (+0,5%) und Hongkong (+0,2%) ging es im späten Handel noch einmal etwas nach oben. An den chinesischen Märkten werde weiter auf konkrete neue Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft aus Peking gewartet, hieß es. Dies könne im Juli der Fall sein nach der Tagung des Politbüros.

Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor im Sog ihrer US-Pendants. Unter anderem hatte sich das Technologie-Flaggschiff Nvidia um über 6 Prozent deutlich erholt, nachdem der Kurs an den drei Vortagen um rund 13 Prozent eingenickt war. Das hatte Sorgen vor einem breiteren und längeren Abwärtstrend bei Technologieaktien befeuert. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um über 5 und Hanmi Semiconductor um 4 Prozent, in Tokio ging es für Tokyo Electron um 3,6 und für Advantest um 7 Prozent nach oben. Bei Advantest stützten auch Pläne des Unternehmens zur Steigerung des Gewinns. In Hongkong stieg der Subindex der Technologieaktien um 1,4 Prozent, SMIC verteuerten sich um gut 3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.783,00 -0,7% +2,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.667,07 +1,3% +17,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.792,05 +0,6% +5,2% 08:00

Schanghai-Comp. 2.972,53 +0,8% -0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.097,68 +0,1% +5,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.986,69 +0,5% +28,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.322,44 -0,1% +2,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.590,82 +0,3% +9,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,0691 -0,2% 1,0713 1,0728 -3,2%

EUR/JPY 170,92 -0,1% 171,06 171,09 +9,8%

EUR/GBP 0,8437 -0,1% 0,8445 0,8456 -2,7%

GBP/USD 1,2669 -0,1% 1,2686 1,2685 -0,5%

USD/JPY 159,89 +0,1% 159,66 159,47 +13,5%

USD/KRW 1.391,60 +0,3% 1.387,89 1.390,05 +7,2%

USD/CNY 7,1246 +0,1% 7,1191 7,1183 +0,4%

USD/CNH 7,2959 +0,1% 7,2888 7,2853 +2,0%

USD/HKD 7,8094 -0,0% 7,8096 7,8079 0%

AUD/USD 0,6676 +0,4% 0,6648 0,6668 -2,0%

NZD/USD 0,6110 -0,2% 0,6120 0,6125 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 61.648,90 -0,4% 61.905,74 60.945,86 +41,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,36 80,83 +0,7% +0,53 +13,5%

Brent/ICE 85,51 85,01 +0,6% +0,50 +12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.314,53 2.319,20 -0,2% -4,67 +12,2%

Silber (Spot) 28,93 28,93 0% 0 +21,7%

Platin (Spot) 993,05 986,50 +0,7% +6,55 +0,1%

Kupfer-Future 4,39 4,38 +0,2% +0,01 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

