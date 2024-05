MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Tochterunternehmen von China Evergande im Fokus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben den ersten Handelstag der Woche mit Aufschlägen beendet, wobei die Gewinne im späten Handel teils noch deutlicher ausgebaut wurden. Marktteilnehmer verwiesen auf positive Vorgaben der Wall Street. Jedoch war der Blick bereits auf neue US-Inflationsdaten im Wochenverlauf gerichtet. Dann steht der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, auf der Agenda. Investoren erhoffen sich weitere Hinweise über den Zinskurs der Fed. Zuletzt hatten die Zinssenkungshoffnungen einen herben Dämpfer erlitten. Es wird jetzt erst für September mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.

Für den Schanghai-Composite ging es um 1,1 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index zeigte sich im späten Handel ebenfalls mit einem Plus von 1,1 Prozent. Hier stützten neue chinesische Konjunkturdaten. Denn die Gewinne der chinesischen Industrie sind im April wieder gestiegen und haben den Rückgang vom Vormonat umgekehrt. Die von der Regierung ergriffenen Stimulierungsmaßnahmen zeigten Wirkung und die Nachfrage für chinesische Produkte verbesserte sich. Zudem hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission) für den Abbau von Beteiligungen großer Investoren strengere Regeln erlassen, was die Marktstimmung ebenfalls leicht stützte.

Tochterunternehmen von China Evergrande im Fokus

Im Fokus in Hongkong stand vor allem der Immobilien-Sektor und hier die Aktien von zwei Tochterunternehmen der China Evergrande. So machten die Aktien von China Evergrande New Energy Vehicle einen Satz um 92,1 Prozent auf 73 Hongkong-Cents, nachdem das Startup-Unternehmen für Elektrofahrzeuge mitgeteilt hatte, dass die Insolvenz-Verwalter Gespräche über den Verkauf eines 29-prozentigen Anteils an einen ungenannten Käufer geführt hätten. Dieser habe auch die Option, einen weiteren Anteil von 29,5 Prozent zu erwerben. Zudem stieg auch die Notierung von Evergrande Property Services um 8,9 Prozent.

Ende Januar war die Liquidation der China Evergrande Group angeordnet worden, nachdem es dem Immobilien-Entwickler nicht gelungen war, sich mit seinen Gläubigern auf einen Plan zur finanziellen Restrukturierung zu einigen. Es kam daraufhin zu einer großen Immobilienkrise in China.

Tokio von Finanzwerten angetrieben - BoJ-Aussagen leicht positiv

Der Nikkei-225 kletterte um 0,7 Prozent auf 38.900 Punkte, angeführt von den Finanzwerten. Für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen ging es auf ein 12-Jahreshoch nach oben. Die Aktien von Dai-ichi Life Holdings verbesserten sich um 3,1 Prozent und Daiwa Securities Group erhöhten sich um 3,3 Prozent.

Zudem stützten Aussagen aus den Reihen der Bank of Japan (BoJ). Nach Ansicht des stellvertretenden BoJ-Gouverneurs, Shinichi Uchida, steht Japan kurz vor der vollständigen Überwindung der jahrzehntelangen Deflation . "Es ist zwar immer noch eine große Herausforderung, die Inflationserwartungen auf 2 Prozent zu verankern, aber das Ende unseres Kampfes ist in Sicht", so Uchida. Im März hatte die Notenbank beschlossen, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2007 anzuheben. Sie war der Ansicht, dass ein positiver Zyklus von Löhnen und Preisen endlich zu wirken beginnt. Die Äußerungen von Uchida dürften den Eindruck verstärken, dass die Bank auf dem Weg zu einer schrittweisen Straffung der Geldpolitik ist.

In Seoul baute der Kospi die Aufschläge im späten Handel deutlicher aus und erhöhte sich um 1,3 Prozent. Hier zeigten sich vor allem die Technologiewerte mit den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag fester. Die Aktien von SK Hynix legten um 1,5 Prozent zu, die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewannen 1,7 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,8 Prozent. Zehn von 11 Sektoren verzeichneten Gewinne. Teilnehmer sprachen von einer Erholung, nachdem der Index am Freitag mit gestiegenen Zinssorgen um 1,1 Prozent nachgegeben hatte. Der schwergewichtige Finanzsektor legte um 0,8 Prozent zu. Die Stärke der Goldminen-Aktien verhalf dem Rohstoffsektor zu einem Anstieg von 0,5 Prozent, obwohl die Aktien von Eisenerz-Produzenten im Minus schlossen. Auch der Sektor zyklische Konsumgüter legte um 1,1 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.788,30 +0,8% +2,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.900,02 +0,7% +15,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.722,99 +1,3% +2,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.124,04 +1,1% +5,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.819,50 +1,1% +9,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.803,77 +1,1% +21,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.316,53 -0,0% +2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.619,31 -0,0% +11,3% 11:00

BSE (Mumbai) 75.410,39 0% +4,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0848 +0,0% 1,0846 1,0817 -1,8%

EUR/JPY 170,17 -0,0% 170,21 169,86 +9,4%

EUR/GBP 0,8513 -0,0% 0,8514 0,8518 -1,9%

GBP/USD 1,2743 +0,0% 1,2738 1,2699 +0,1%

USD/JPY 156,86 -0,0% 156,94 157,02 +11,3%

USD/KRW 1.363,95 -0,3% 1.368,52 1.369,48 +5,1%

USD/CNY 7,1058 -0,1% 7,1111 7,1093 +0,1%

USD/CNH 7,2575 -0,1% 7,2621 7,2579 +2,0%

USD/HKD 7,8079 -0,0% 7,8117 7,8110 -0,0%

AUD/USD 0,6640 +0,2% 0,6628 0,6602 -2,5%

NZD/USD 0,6132 +0,2% 0,6118 0,6097 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 68.332,04 -0,2% 68.444,53 67.146,18 +56,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,92 77,72 +0,3% +0,20 +7,4%

Brent/ICE 82,30 82,12 +0,2% +0,18 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.340,62 2.334,00 +0,3% +6,62 +13,5%

Silber (Spot) 30,79 30,36 +1,4% +0,44 +29,5%

Platin (Spot) 1.051,23 1.029,05 +2,2% +22,18 +6,0%

Kupfer-Future 4,77 4,75 +0,4% +0,02 +21,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2024 03:33 ET (07:33 GMT)