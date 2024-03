MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen in Tokio - Hongkong schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Ostasien ist zum Wochenschluss nach den guten Vorgaben von den US-Börsen infolge der Zinssenkungshoffnungen keine klare Tendenz auszumachen. Während in Tokio erneut festere Kurse bei Autowerten den Nikkei nach oben ziehen, geht es an den chinesischen Börsen am Freitag deutlich abwärts. Als Grund wird auf die jüngsten Wirtschaftsdaten verwiesen. Die PBOC habe zwar eine weitere geldpolitische Lockerung angedeutet, die neuesten Konjunkturdaten, die eine bessere Wirtschaftsaktivität als erwartet zeigten, könnten die Zentralbank aber zögerlicher agieren lassen, meinen Analysten von UOB Global Economics & Markets Research.

Die Börse in Hongkong zeigt sich mit einem Minus von 2,5 Prozent sehr schwach, während in Schanghai, Seoul und auch in Sydney das Minus deutlich geringer ausfällt. Zu den Verlierern in Hongkong gehört unter anderem das Biotechnologieunternehmen Wuxi Apptec. Angesichts möglicher US-Sanktionen geht es für die Aktie um 6,5 Prozent nach unten. Am Vortag hatte bereits die Deutsche Bank gewarnt, dass Wuxi Apptec wegen möglicher Sanktionen mittel- bis langfristig mit erheblichen Unsicherheiten konfrontiert sei.

In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, gab der SPP/ASX-200 um 0,1 Prozent nach. Belastet haben hier Rohstoffwerte - Eisenerz-, Gold -, Kohle- und Ölaktien schlossen alle niedriger. Die Papiere von Rio Tinto, BHP und Fortescue sackten zwischen 0,5 und 2,1 Prozent ab.

Einziger Stimmungsaufheller zum Wochenschluss ist die Börse in Tokio: Der Nikkei legt um 0,4 Prozent zu. Rückenwind erhält der Leitindex von festeren Autowerten um Nissan (+3,5%), Toyota (+2,0%) oder Honda (+1,5%). Bereits am Vortag gab es bei den Aktien wegen der nicht ganz so strikten Zielvorgaben bei Elektroautos für die kommenden Jahre in den USA Kurszuwächse. Deutlich im Plus zeigt sich auch Japan Airlines: Nach einem besseren Gewinnausblick für das Gesamtjahr zieht die Aktie um 2,4 Prozent an.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.770,60 -0,1% +2,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.969,52 +0,4% +19,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.750,51 -0,2% +3,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.049,51 -0,9% +2,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.435,59 -2,5% -2,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.216,56 -0,1% -2,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.539,54 -0,1% +6,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0836 -0,2% 1,0862 1,0928 -1,9%

EUR/JPY 164,19 -0,3% 164,61 165,07 +5,5%

EUR/GBP 0,8576 -0,1% 0,8582 0,8546 -1,1%

GBP/USD 1,2635 -0,2% 1,2657 1,2788 -0,7%

USD/JPY 151,52 -0,0% 151,55 151,05 +7,5%

USD/KRW 1.336,31 +0,1% 1.334,76 1.325,65 +3,0%

USD/CNY 7,1356 +0,3% 7,1113 7,1993 +0,5%

USD/CNH 7,2587 +0,5% 7,2217 7,2118 +1,9%

USD/HKD 7,8186 -0,0% 7,8211 7,8206 +0,1%

AUD/USD 0,6526 -0,7% 0,6571 0,6630 -4,1%

NZD/USD 0,6014 -0,5% 0,6045 0,6104 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 66.290,85 +1,4% 65.407,69 67.046,79 +52,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,49 81,07 -0,7% -0,58 +10,8%

Brent/ICE 85,20 85,78 -0,7% -0,58 +11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.175,36 2.181,31 -0,3% -5,95 +5,5%

Silber (Spot) 24,56 24,75 -0,8% -0,19 +3,3%

Platin (Spot) 902,53 907,50 -0,5% -4,98 -9,0%

Kupfer-Future 4,02 4,06 -0,9% -0,04 +2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

