MÄRKTE ASIEN/KI-Rally treibt Japan und Taiwan auf Allzeithochs

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft einen Tag vor Beginn des mit Spannung erwarteten Nationalen Volkskongress in China kein klarer Trend durch. Gemein haben die verschiedenen Handelsplätze nur die eher geringen Ausschläge. In Tokio springt der Nikkei-225 allerdings erstmals über die Marke von 40.000 Punkten - getrieben von der Rally bei Technologiewerten. Die hatten bereits die Wall Street am Freitag beflügelt.

Das beherrschende Thema ist aber der Nationale Volkskongress in China ab Dienstag. Zwar hatten sich die chinesischen Aktien in jüngster Zeit von ihren Fünfjahrestiefs im Februar mit der Hoffnung auf Konjunkturstimuli erholt, doch lief diese Bewegung aus - je näher die Großveranstaltung in China kam. Händler beschreiben die Lage als ein Hoffen und Bangen, denn eine Sicherheit, dass der Nationale Volkskongress der lahmenden China-Konjunktur auf die Sprünge helfe, gebe es nicht. Die Zweifel wurden jüngst durch positive Wirtschaftsdaten eher noch verstärkt. "Die Versammlung wird ganz genau beobachtet, um die Bereitschaft der chinesischen Regierung auszuloten, die Wirtschaft zu unterstützen", heißt es bei CBA Global Economics & Markets Research.

Wenig Bewegung an China-Börsen - Taiwan auf Allzeithoch

In China selbst herrscht eine abwartende Stimmung. Der Schanghai-Composite steigt um 0,2 Prozent, während der HSI in Hongkong 0,1 Prozent abgibt. Neben den Stimuli erwarteten Anleger auch Aussagen zum Wachstumsziel der Staatsführung, ergänzt Analyst Tommy Xie von OCBC. Wie in ganz Asien sind Technologietitel gesucht. In Taipeh (Taiwan) erreicht der Taiex im Verlauf ein Rekordhoch. Der KI-Boom treibt der Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) um 4,5 Prozent nach oben.

Der japanische Nikkei-225 zieht um 0,4 Prozent an und nimmt erstmals die Marke von 40.000 Punkten. Hier treiben der KI-Boom und jüngst gute Geschäftsausweise. Im Halbleitersektor steigen Advantest um 3,6 und Renesas Electronics um 4 Prozent.

Nach der Feiertagspause gewinnt der Kospi in Südkorea 1,2 Prozent - gestützt von positiven Handelsdaten vom Wochenschluss, auf die wegen des Feiertages erst am Montag gehandelt werden kann. Die südkoreanischen Exporte haben sich im Februar deutlich besser als gedacht entwickelt. Die Dynamik dürfte wegen der Nachfrage nach KI-Halbleitern weiter zunehmen, mutmaßt Nomura-Analyst Jeong Woo Park. Auch in Südkorea marschieren Technologiepapiere vorneweg. SK Hynix gewinnen 3,9 und Hanmi Semiconductor gar 9,6 Prozent. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics legt 1,8 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.735,50 -0,1% +1,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.087,18 +0,4% +19,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.672,80 +1,2% +0,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.033,63 +0,2% +2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.578,95 -0,1% -2,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.123,47 -0,4% -3,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.543,71 +0,4% +5,7% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +2,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 % YTD

EUR/USD 1,0845 +0,1% 1,0839 1,0814 -1,8%

EUR/JPY 162,90 +0,1% 162,69 162,74 +4,7%

EUR/GBP 0,8564 -0,0% 0,8566 0,8560 -1,3%

GBP/USD 1,2664 +0,1% 1,2654 1,2634 -0,5%

USD/JPY 150,23 +0,1% 150,12 150,49 +6,6%

USD/KRW 1.332,72 -0,1% 1.332,72 1.335,15 +2,7%

USD/CNY 7,1070 +0,0% 7,1070 7,1102 +0,1%

USD/CNH 7,2096 -0,0% 7,2102 7,2121 +1,2%

USD/HKD 7,8274 -0,0% 7,8287 7,8284 +0,2%

AUD/USD 0,6519 -0,1% 0,6524 0,6504 -4,3%

NZD/USD 0,6097 -0,2% 0,6107 0,6088 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 63.617,71 +1,4% 62.749,36 61.493,85 +46,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,92 79,97 -0,1% -0,05 +10,4%

Brent/ICE 83,61 83,55 +0,1% +0,06 +8,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.080,88 2.082,77 -0,1% -1,90 +0,9%

Silber (Spot) 23,04 23,12 -0,4% -0,08 -3,1%

Platin (Spot) 886,07 890,30 -0,5% -4,23 -10,7%

Kupfer-Future 3,85 3,86 -0,4% -0,01 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2024 00:08 ET (05:08 GMT)