MÄRKTE ASIEN/Konjunkturprogamme treiben China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Gestützt wurde die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo teils neue Rekordhochs markiert wurden. Für etwas Zurückhaltung bei den Anlegern sorgte indessen, dass am Nachmittag (14:30 Uhr MESZ), die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht werden. Die Daten könnten Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben.

Weiter sehr volatil zeigten sich die chinesischen Börsen. Die Indizes kamen von zwischenzeitlich deutlich höheren Aufschlägen im Verlauf wieder zurück. In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index im späten Handel mit 2,7 Prozent im Plus. Der Schanghai-Composite stieg um 1,3 Prozent, nachdem er am Vortag um 6,6 Prozent eingeknickt war. Angetrieben wurden die Börsen von der Umsetzung bereits angekündigter Stimulierungsmaßnahmen der People's Bank of China. Sie stellte dem Kapitalmarkt mit einer Swap-Fazilität über 500 Milliarden Yuan - umgerechnet 64,5 Milliarden Euro - Mittel für Aktienkäufe bereit.

Gestützt wurde die Stimmung auch davon, dass für Samstag eine Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angekündigt wurde. Der Markt setzt dabei auf die Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der schwachen Wirtschaft des Landes.

Die chinesische Regierung und die People's Bank of China hatten zuletzt bereits ein Maßnahmenpaket aufgelegt, das in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne an den Börsen gesorgt hatte. Enttäuschung darüber, dass jüngst von der Entwicklungskommission nicht noch weitere Stimuli hinzukamen, hatte an den Vortagen dann für massiven Kurskorrekturen gesorgt. Bei den Einzelwerten ging es insbesondere für Immobilienaktien wieder deutlich nach oben.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verwiesen auf die guten Vorgaben der US-Börsen. In Seoul stieg nach einer eintägigen Feiertagspause der Kospi um 0,2 Prozent. Die Aktie des Impfstoffentwickler SK Bioscience gewann 2,4 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Beteiligung an dem US-Biotechnologieunternehmen Fina Biosolutions erworben hat.

In Sydney rückte der S&P/ASX 200 mit Unterstützung der Wall Street um 0,4 Prozent vor. Die Aktie von Rio Tinto schloss 1,4 Prozent fester, gestützt von der am Vortag mitgeteilten Übernahme von Arcadium Lithium. Die in Australien gelisteten Arcadium-Titel machten einen Sprung um 38,8 Prozent nach oben, da die Anleger die von Rio Tinto angebotene Übernahmeprämie einpreisten. Der Zukauf weckte auch das Interesse an anderen Lithiumaktien, wobei Pilbara Minerals um 2,5 Prozent und Liontown Resources um 5,7 Prozent zulegten. Einige Analysten sind der Ansicht, dass es zu weiteren Fusionen und Übernahmen in diesem Sektor kommen könnte

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.223,00 +0,4% +8,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.380,89 +0,3% +17,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.599,16 +0,2% -2,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.301,93 +1,3% +11,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.198,73 +2,7% +20,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.591,66 -0,1% +11,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.645,81 +0,7% +12,4% 11:00

BSE (Mumbai) 81.724,83 +0,3% +13,1% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:31 % YTD

EUR/USD 1,0935 -0,1% 1,0942 1,0957 -1,0%

EUR/JPY 163,04 -0,1% 163,23 162,83 +4,8%

EUR/GBP 0,8362 -0,1% 0,8371 0,8380 -3,6%

GBP/USD 1,3077 +0,1% 1,3071 1,3076 +2,7%

USD/JPY 149,13 -0,0% 149,18 148,61 +5,8%

USD/KRW 1.349,58 +0,1% 1.348,06 1.344,99 +4,0%

USD/CNY 7,0743 -0,1% 7,0786 7,0679 -0,4%

USD/CNH 7,0823 -0,1% 7,0922 7,0735 +2,0%

USD/HKD 7,7701 -0,0% 7,7718 7,7727 -0,5%

AUD/USD 0,6733 +0,3% 0,6715 0,6725 -1,1%

NZD/USD 0,6084 +0,4% 0,6061 0,6079 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.993,50 +0,2% 60.869,45 62.071,80 +40,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,57 73,24 +0,5% +0,33 +4,1%

Brent/ICE 76,86 76,58 +0,4% +0,28 +2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.613,70 2.607,68 +0,2% +6,03 +26,7%

Silber (Spot) 30,57 30,53 +0,1% +0,04 +28,6%

Platin (Spot) 963,65 950,00 +1,4% +13,65 -2,9%

Kupfer-Future 4,42 4,40 +0,4% +0,02 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

