MÄRKTE ASIEN/Leichter - Daiichi Sankyo legen zweistellig zu

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend Verluste weisen die ostasiatischen und australischen Börsen am Freitag auf. Besonders deutlich abwärts geht es in Südkorea (-1,4%) und Australien (-1,1%). Damit folgen sie den US-Börsen nach unten. Dort hatte Notenbankchef Jerome Powell Zinserhöhungen nicht gänzlich ausgeschlossen, was die Marktzinsen nach oben brachte und Aktien nach unten. Im Hintergund schwelt zudem weiter der Nahostkrieg als Belastungsfaktor, vor allem die Angst, dass sich der Konflikt ausweitet. Dies treibt die Ölpreise, wodurch die Aktien - außer solchen der Ölbranche - nach unten gedrückt werden.

Auch am japanischen Markt belasten Sorgen wegen höherer Kosten für Kredite und für Öl , was den Nikkei 0,3 Prozent auf 31.342 Punkte fallen lässt. Inflationsdaten, sie fielen etwas höher aus als erwartet, verfehlten ihre Wirkung auf den Markt. Unter den Einzelwerten steigen Daiichi Sankyo um 12 Prozent, nachdem das Unternehmen einen milliardenschweren Vertrag mit Merck & Co über die gemeinsame Entwicklung von drei Krebsmedikamenten angekündigt hat.

Der koreanische Markt wird von Werften- und Batterieaktien abwärts gewzogen. Die Papiere von Elektroautobatterie-Herstellern geraten unter Druck, nachdem die Tesla-Aktie im Gefolge enttäuschender Zahlen abwärts gesaust war. Für die Titel des Batteriezulieferers Posco Future M geht es um 3 Prozent nach unten.

Kleinere Verluste erleiden die chinesischen Börsen in Hongkong (-0,4%) und Schanghai (-0,3%). Die People's Bank of China hat ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte wie erwartet unverändert belassen. Vor allem Telekom- und Softwareaktien geleiten die Indizes nach unten. Noch immer belasten auch die Vortags-Daten zu den Preisen neuer Häuser, die trotz staatlicher Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor schwach ausgefallen waren.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.902,60 -1,1% -1,9% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.341,51 -0,3% +22,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.382,47 -1,4% +6,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.997,22 -0,3% -3,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.225,82 -0,4% -10,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.097,64 -0,1% -3,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.441,77 -0,1% -3,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0575 -0,1% 1,0583 1,0538 -1,2%

EUR/JPY 158,47 -0,0% 158,52 157,93 +12,9%

EUR/GBP 0,8714 -0,0% 0,8715 0,8694 -1,5%

GBP/USD 1,2134 -0,1% 1,2143 1,2122 +0,3%

USD/JPY 149,87 +0,1% 149,77 149,84 +14,3%

USD/KRW 1.354,20 -0,3% 1.358,20 1.359,75 +7,3%

USD/CNY 7,1932 -0,0% 7,1945 7,1807 +4,3%

USD/CNH 7,3370 +0,0% 7,3366 7,3311 +5,9%

USD/HKD 7,8210 -0,0% 7,8242 7,8248 +0,1%

AUD/USD 0,6315 -0,2% 0,6327 0,6306 -7,3%

NZD/USD 0,5830 -0,3% 0,5845 0,5822 -8,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.319,01 +2,4% 28.622,89 28.354,57 +76,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,50 89,37 +1,3% +1,13 +16,3%

Brent/ICE 93,25 92,38 +0,9% +0,87 +14,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.977,12 1.974,50 +0,1% +2,62 +8,4%

Silber (Spot) 22,92 23,08 -0,7% -0,16 -4,4%

Platin (Spot) 893,03 895,53 -0,3% -2,50 -16,4%

Kupfer-Future 3,57 3,60 -0,8% -0,03 -6,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

October 20, 2023 00:38 ET (04:38 GMT)