MÄRKTE ASIEN/Schwach - Nikkei-Index knickt um 2,7% ein

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Krisenstimmung an den Börsen in Ostasien: Mit Meldungen, wonach Israel am frühen Morgen einen Vergeltungsschlag gegen Iran geführt haben soll, ging es am Freitag mit den Aktienkursen in der Region deutlich bergab. Dabei waren die meisten Börsen aber bereits mit Abschlägen gestartet, nachdem in den USA die Marktzinsen wieder gestiegen waren und die Tendenz am Aktienmarkt nach unten gezeigt hatte. Einige US-Notenbanker halten es inzwischen sogar für möglich, dass die Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr gesenkt werden. Hintergrund ist die hartnäckig hohe Inflation, gepaart mit einer robusten US-Konjunktur.

Zugleich waren mit den Berichten zur Entwicklung im Nahen Osten - zumindest vorübergehend - sogenannte sichere Häfen wie der Dollar oder das Gold tendenziell gesucht. Die Ölpreise stiegen ebenfalls, zuletzt lagen sie aber nur noch gut 1 Prozent höher. Der mutmaßliche Militärschlag schürte Sorgen vor Öl -Lieferausfällen im Nahen Osten.

Zunächst fielen die Bewegungen sowohl bei Aktien, wie auch bei den Devisen, beim Gold oder auch bei den Ölpreisen stärker aus, im Handelsverlauf setzte dann aber eine teilweise Beruhigung ein. Ziel des israelischen Angriffs sei das Gebiet von Isfahan gewesen, hieß es in Medienberichten, die von Explosionen berichteten. Iran bestreitet derweil einen Raketenangriff aus dem Ausland.

Der Nikkei-Index in Tokio sackte um 2,7 Prozent ab auf 37.068 Punkte. Zwischenzeitlich hatte er sogar 3,5 Prozent eingebüßt. In Seoul betrug das Indexminus 1,6 Prozent, in Sydney 1,0 Prozent. An der chinesischen Börse in Schanghai ging es um 0,3 Prozent nach unten, in Hongkong (Späthandel) um 1,0 Prozent.

Der starke Rückgang in Tokio könnte möglicherweise kein vorübergehendes Phänomen sein, sondern der Beginn einer längeren Anpassungsphase nach dem starken Anstieg seit Jahresbeginn, warnte Takahide Kiuchi von Nomura Research Institute. "Es ist möglich, dass die Aktienkurse, die aufgrund der verstärkten Auswirkungen der geldpolitischen Lockerung übermäßig in die Höhe getrieben wurden, nun endlich in eine umfassende Anpassungsphase eintreten", so Kiuchi, ein früherer Notenbanker.

TSMC reißt Chipaktien mit nach unten

Unter den Einzelwerten standen Chipwerte stark unter Druck. Am Vortag hatte mit Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger nach drei Quartalen mit sinkenden Gewinnen wieder einen Ergebnisanstieg gemeldet, aber auch mit einem vorsichtigen Ausblick aufgewartet. Für die Aktie ging es in Taipeh um 6,7 Prozent nach unten, der Index der Börse in Taiwan rutschte um 3,8 Prozent ab. In Tokio knickten Tokyo Electron um 8,7 Prozent ein, Advantest gaben um 4,4, Renesas um 6,0 und Lasertec um 8,4 Prozent nach. In Seoul ging es für Branchenwerte wie Samsung Electronics um 2,5 oder SK Hynix um 4,9 Prozent südwärts.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.567,30 -1,0% -0,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.068,35 -2,7% +13,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.591,86 -1,6% -2,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.065,26 -0,3% +3,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.222,75 -1,0% -3,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 19.527,12 -3,8% +8,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.175,43 -0,4% -1,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.549,30 +0,3% +6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:09 % YTD

EUR/USD 1,0646 +0,0% 1,0644 1,0631 -3,6%

EUR/JPY 164,39 -0,1% 164,57 164,31 +5,6%

EUR/GBP 0,8560 +0,1% 0,8556 0,8530 -1,3%

GBP/USD 1,2438 -0,0% 1,2440 1,2464 -2,3%

USD/JPY 154,41 -0,1% 154,60 154,55 +9,6%

USD/KRW 1.380,57 +0,2% 1.378,43 1.384,57 +6,4%

USD/CNY 7,2398 +2,0% 7,0983 7,1592 +2,0%

USD/CNH 7,2508 +0,0% 7,2505 7,2526 +2,0%

USD/HKD 7,8309 -0,0% 7,8317 7,8320 +0,3%

AUD/USD 0,6416 -0,1% 0,6421 0,6424 -5,8%

NZD/USD 0,5893 -0,2% 0,5903 0,5914 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 64.428,87 +1,3% 63.594,74 63.438,25 +48,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,70 82,73 +1,2% +0,97 +15,2%

Brent/ICE 88,03 87,11 +1,1% +0,92 +14,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.391,35 2.379,37 +0,5% +11,98 +16,0%

Silber (Spot) 28,51 28,23 +1,0% +0,28 +19,9%

Platin (Spot) 947,15 939,65 +0,8% +7,50 -4,5%

Kupfer-Future 4,45 4,44 +0,3% +0,01 +13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

