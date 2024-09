MÄRKTE ASIEN/Schwache US-Vorgaben ziehen Börsen nach unten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche dominieren negative Vorzeichen an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Aktienmärkte der Region folgen der Wall Street nach unten, wo Rezessionssorgen am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatten, nachdem die Arbeitsmarktdaten für August schwächer ausgefallen waren als erwartet. In Asien lösen sich derweil vielerorts die Indizes von ihren Tagestiefs, nachdem die Futures auf die großen US-Aktienindizes ins Plus gedreht haben.

In Tokio setzt der Nikkei-225-Index seine Verlustserie fort und fällt um 1,2 Prozent auf 35.950 Punkte, nachdem das japanische Bruttoinlandsprodukt für das zweite Kalenderquartal nach unten revidiert wurde. Wie in den USA stehen auch in Japan Technologiewerte ganz oben auf den Verkaufslisten. Sony verbilligen sich um 2,3 Prozent und Advantest um 2,7 Prozent. Softbank Group geben um 1,2 Prozent nach. Seven & i gewinnen derweil 2,6 Prozent. Nachdem das japanische Unternehmen die Übernahmeofferte der kanadischen Supermarktgruppe Alimentation Couche Tard abgelehnt hat, haben die Kanadier Bereitschaft gezeigt, Lösungen auszuarbeiten, um die Bedenken des Betreibers der 7-Eleven-Märkte auszuräumen.

In Schanghai verliert der Composite-Index 0,9 Prozent. Die chinesischen Verbraucherpreise stiegen im August etwas weniger stark als von Volkswirten geschätzt, die Erzeugerpreise verzeichneten hingegen den 23. Rückgang in Folge. Der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt 2 Prozent im Minus.

An der Börse in Seoul gibt der Kospi um 0,4 Prozent nach. Die Kurse der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix büßen 2,3 und 1,3 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.978,70 -0,4% +5,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 35.949,99 -1,2% +8,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.533,65 -0,4% -4,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.740,37 -0,9% -7,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.102,86 -2,0% +2,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.485,47 +0,9% +6,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.654,37 +0,1% +13,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:06 % YTD

EUR/USD 1,1079 -0,1% 1,1084 1,1118 +0,3%

EUR/JPY 158,25 +0,4% 157,56 158,26 +1,7%

EUR/GBP 0,8438 -0,1% 0,8444 0,8432 -2,7%

GBP/USD 1,3128 +0,0% 1,3128 1,3184 +3,1%

USD/JPY 142,83 +0,5% 142,16 142,38 +1,4%

USD/KRW 1.338,28 +0,4% 1.338,28 1.327,75 +3,1%

USD/CNY 7,0899 -0,1% 7,0899 7,0851 -0,1%

USD/CNH 7,1113 +0,2% 7,0948 7,0816 +2,0%

USD/HKD 7,7960 +0,0% 7,7946 7,7929 -0,2%

AUD/USD 0,6679 +0,2% 0,6668 0,6736 -1,9%

NZD/USD 0,6172 +0,0% 0,6171 0,6223 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 54.975,60 +0,9% 54.464,80 56.403,70 +26,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,55 67,67 +1,3% +0,88 -3,4%

Brent/ICE 71,91 71,06 +1,2% +0,85 -4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.498,42 2.497,42 +0,0% +1,00 +21,1%

Silber (Spot) 28,05 27,94 +0,4% +0,11 +18,0%

Platin (Spot) 934,54 924,23 +1,1% +10,31 -5,8%

Kupfer-Future 4,04 4,03 +0,1% +0,00 +2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

