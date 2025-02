Sony schraubt Prognose nach oben - Musik- und Spiele-Geschäft läuft weiter gut

TOKIO (dpa-AFX) - Die jahrelangen Investitionen in Spielinhalte zahlen sich für den japanischen Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony aus. Das Management erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25, das bis Ende März geht. Der Umsatz soll mit 13,2 Billionen Yen (83 Mrd Euro) fast eine halbe Billion besser ausfallen, als bisher avisiert. Und der operative Gewinn statt 1,31 nun fast 1,34 Billionen Yen erreichen, wie der Konzern am Donnerstag in Tokio mitteilte. Dank eines anhaltend stark laufenden Musik- und Spiele-Geschäfts schafften die Japaner zudem überraschend eine Gewinnsteigerung im abgelaufenen Quartal.

Während das Hardware- und Hightech-Geschäft von Sony in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten war, läuft es etwa im Musikgeschäft mit Streaming-Angeboten und Spielen für das Smartphone weiterhin gut. Gleiches gilt für das Unterhaltungssegment. So erweist sich etwa die Flaggschiff-Spielekonsole Playstation 5 selbst in ihrem fünften Jahr am Markt immer noch als Kassenschlager. Analysten verwiesen darauf, dass die Spielbibliothek aufgestockt und die Nutzerbasis verbreitert wurde. Dies soll die Gewinngenerierung in den nächsten Jahren garantieren.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember wuchs der Umsatz von Sony im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 4,4 Billionen Yen. Der operative Gewinn stieg zwar wegen eines deutlich schwächeren Finanzierungsgeschäfts nur um ein Prozent auf knapp 0,5 Billionen Yen. Analysten hatten allerdings mit einem Rückgang gerechnet. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn stieg um 3 Prozent auf rund 374 Milliarden Yen./lew/zb/mis