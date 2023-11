MÄRKTE ASIEN/Sehr fest - Zinseuphorie sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Wie schon am Vortag in den USA schießen am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten und an der Börse in Sydney die Indizes nach oben. In Hongkong, Seoul und in Tokio geht es um jeweils über 2 Prozent nach oben, der japanische Nikkei-225 steigt auf 33.478 Punkte. Sydney hat bereits geschlossen und zwar mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Schanghai hinkt mit einem Aufschlag von lediglich 0,5 Prozent etwas hinterher. Hier könnte etwas bremsen, dass die chinesische Notenbank im Zuge einer Liquiditätsspritze für den Geldmarkt im Volumen von umgerechnet fast 200 Milliarden Dollar ihren Einjahreszins unverändert gelassen - und nicht etwa gesenkt hat.

Auslöser für die Kauflaune an den Börsen sind günstiger als gedacht ausgefallene US-Inflationsdaten im Oktober. Sie bestärken die Märkte in der Einschätzung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist, also keine weiteren Zinserhöhungen mehr notwendig sein dürften, um die Inflation auf das gewünschte Maß zu drücken. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen darauf regelrecht abgestürzt. In Tokio sinkt die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um gut 5 Basispunkte auf 0,8 Prozent.

Dazu kommt, dass der in den USA drohende sogenannte Shutdown zunächst abgewendet wurde. Erneut einigte man sich im Repräsentantenhaus zumindest auf eine Übergangslösung - diesmal bis Mitte Januar.

Konjunkturdaten gehen unter

Konjunkturdaten wie ein stärker als gedacht ausgefallener Rückgang des japanischen BIP im dritten Quartal sowie eine in China im Oktober höher als gedacht ausgefallene Industrieproduktion gehen in der allgemeinen Zinseuphorie eher unter.

Im Blick haben die Akteure nun das im Tagesverlauf stattfindende Treffen von US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping, bei dem beide Seiten offenbar ihre Beziehungen wieder verbessern wollen.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Nippon Paint Holdings um gut 8 Prozent nach oben nach einer Erhöhung der Gewinnprognose. Ebenfalls nach Vorlage der Quartalszahlen geht es für Mitsubishi UFJ um 2,2 Prozent nach unten, wobei Finanzwerte allgemein angesichts der sinkenden Marktzinsen hinterherhinken. Sumitomo Mitsui Financial zeigen sich nach der Zahlenvorlage 0,3 Prozent höher, der Kurs der Werbeagentur Dentsu knickt um 10 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.105,90 +1,4% +1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.477,84 +2,4% +24,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.480,72 +2,0% +10,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.068,30 +0,4% -0,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.888,53 +2,8% -11,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.119,67 +0,5% -4,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.460,72 +0,6% -3,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0877 +0,0% 1,0875 1,0707 +1,6%

EUR/JPY 163,84 +0,1% 163,65 162,34 +16,7%

EUR/GBP 0,8707 +0,0% 0,8706 0,8706 -1,6%

GBP/USD 1,2492 -0,0% 1,2492 1,2299 +3,3%

USD/JPY 150,63 +0,1% 150,46 151,62 +14,9%

USD/KRW 1.299,95 -0,4% 1.305,36 1.328,62 +3,0%

USD/CNY 7,1587 -0,0% 7,1603 7,2939 +3,8%

USD/CNH 7,2442 -0,1% 7,2536 7,3009 +4,6%

USD/HKD 7,8034 -0,0% 7,8063 7,8071 -0,1%

AUD/USD 0,6499 -0,0% 0,6500 0,6370 -4,6%

NZD/USD 0,6023 +0,3% 0,6002 0,5874 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 35.583,07 -0,1% 35.620,56 36.689,50 +114,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,49 78,26 +0,3% +0,23 +1,5%

Brent/ICE 82,75 82,47 +0,3% +0,28 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.966,22 1.963,37 +0,1% +2,85 +7,8%

Silber (Spot) 23,18 23,13 +0,2% +0,05 -3,3%

Platin (Spot) 889,53 892,50 -0,3% -2,98 -16,7%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,2% +0,01 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

