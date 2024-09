MÄRKTE ASIEN/Stillstand vor Zinsentscheidung in den USA

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten tut sich am Mittwoch sehr wenig. Die Börsianer warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (MESZ), umso mehr als es ein relativ offenes Rennen zu sein scheint, ob es ein großer Zinsschritt nach unten wird oder ein "normaler" kleiner. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Schritt bei 65 Prozent.

Bei einem kleinen Schritt könnte danach die Sorge an den Märkten umgehen, dass die Fed hinterherhinkt, also zu spät und nicht entschieden genug agiert, um eine harte Landung der Wirtschaft zu verhindern. Bei einem großen Schritt könnten manche Akteure befürchten, dass es möglicherweise schlechter um die Wirtschaftslage bestellt ist, als bislang angenommen. Daher dürfte auch bei den begleitenden Kommentaren sehr genau hingehört werden.

In Tokio legt der Nikkei-Index wenig verändert bei 36.207 Punkten, allerdings hatte er zwischenzeitlich auch schon um gut 1 Prozent zugelegt. Für Unterstützung sorgte insbesondere anfangs der zum Vortag erneut schwächere Yen. Allerdings erholte er sich im Vorfeld der US-Zinsentscheidung im Tagesverlauf von seinem Tief schon wieder deutlich. Die japanische Notenbank entscheidet am Freitag über den weiteren Zinskurs, dürfte dabei nach Einschätzung des Marktes die Füße aber stillhalten und die Zinsen zunächst nicht weiter erhöhen.

Schwächer als erwartet ausgefallene Exporte Japans im August belasten unterdessen nicht. Sie könnten stattdessen Spekulationen geweckt haben, dass die japanische Notenbank von einer schnellen weiteren Zinserhöhung absehen könnte. Ökonomen rechnen damit im Dezember wieder.

In Schanghai bewegt sich der Composite-Index kaum vom Fleck. Sydney liegt ganz knapp im Minus, nahe am Allzeithoch. Nicht gehandelt wird zur Wochenmitte erneut im südkoreanischen Seoul, dort endet am Donnerstag die dreitägige Erntedankfest-Feiertagspause. Auch in Hongkong ruht das Geschäft anlässlich des Feiertags zum Tag nach dem Mittherbstfest.

Unter den Einzelwerten in Tokio liegen Autowerte fest im Markt. Toyota gewinnen 2,6, Honda 1,6 und Mazda 3,3 Prozent. Sie werden gestützt von der jüngsten Schwäche des Yen, nach dessen kräftigem Anstieg in den Wochen zuvor.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.129,00 -0,1% +7,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.207,06 +0,0% +9,3% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. 2.702,85 -0,0% -9,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.591,21 -0,1% +10,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.657,69 -0,4% +13,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1124 +0,1% 1,1114 1,1125 +0,7%

EUR/JPY 157,33 -0,6% 158,22 156,45 +1,1%

EUR/GBP 0,8450 +0,1% 0,8445 0,8425 -2,6%

GBP/USD 1,3163 +0,0% 1,3161 1,3205 +3,4%

USD/JPY 141,43 -0,6% 142,36 140,67 +0,4%

USD/KRW 1.326,68 -0,0% 1.327,23 1.316,83 +2,2%

USD/CNY 7,0976 -0,1% 7,1071 7,1000 -0,0%

USD/CNH 7,0970 -0,2% 7,1111 7,0997 +2,0%

USD/HKD 7,7937 -0,0% 7,7947 7,7894 -0,2%

AUD/USD 0,6759 +0,0% 0,6757 0,6758 -0,7%

NZD/USD 0,6200 +0,3% 0,6185 0,6195 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 60.563,30 +0,4% 60.346,00 58.498,95 +39,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,91 71,19 -0,4% -0,28 -0,1%

Brent/ICE 73,41 73,70 -0,4% -0,29 -2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.573,31 2.570,00 +0,1% +3,31 +24,8%

Silber (Spot) 30,48 30,70 -0,7% -0,23 +28,2%

Platin (Spot) 982,33 986,15 -0,4% -3,83 -1,0%

Kupfer-Future 4,16 4,19 -0,6% -0,02 +6,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

