MÄRKTE ASIEN/Trumps Zustimmung zu Konjunkturpaket stützt Aktienkurse

Am Aktienmarkt in Schanghai steigt der Composite-Index um 0,2 Prozent. Die chinesischen Industrieunternehmen haben ihre Gewinne im November deutlich gesteigert, wenn auch langsamer als im Monat zuvor, wie aus Daten hervorgeht, die am Wochenende veröffentlicht wurden. Dies zeigt, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt.

Ein ähnliches Bild bietet sich in Seoul. Dort fallen Korean Airlines um 2,2 Prozent, während Samsung Electronics um 1,7 Prozent zulegen. LG springen um weitere 15 Prozent nach oben, nachdem sie schon in der Vorwoche von dem Gemeinschaftsunternehmen mit Magna zur Herstellung von Komponenten für Elektrofahrzeuge profitiert hatten. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,3 Prozent. In dem Land scheinen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Wirkung zu zeigen: die Zahl der Neuinfektionen in Südkorea ist in den vergangenen Tagen zurückgegangen.

Die japanische Regierung hat am Sonntag zur Eindämmung der Pandemie eine Einreisesperre für Ausländer beschlossen, die bis Ende Januar gelten soll. In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent auf 26.818 Punkte nach oben. Die Reisebeschränkungen drücken die Kurse der Fluggesellschaften ANA und Japan Airlines um 2,1 und 2,6 Prozent. Gesucht sind Aktien der Elektronikbranche wie Sony (plus 2 Prozent) oder TDK (plus 3,1 Prozent).

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen am Montag in Ostasien nach dem vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verlängerten Wochenende. Die Anleger in der Region reagieren mit Erleichterung darauf, dass US-Präsident Donald Trump nach langem Zögern nun doch dem Konjunkturpaket zugestimmt hat, auf das sich Demokraten und Republikaner in den USA schon vor Weihnachten geeinigt hatten. Zugleich unterzeichnete er einen Übergangshaushalt, womit die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet ist. Etwas gebremst wird die Kauflust durch die neue Variante des Coronavirus, auf die viele Staaten mit verschärften Reisebeschränkungen reagiert haben.

X



finanzen.net Brokerage Handeln zum Festpreis in der

Welt von finanzen.at Das Beste aus zwei Welten:

Handeln Sie für nur 5 Euro Order-

provision* pro Trade unmittelbar aus

der Informationswelt von finanzen.at! Jetzt informieren So viel können Sie bei finanzen.net Brokerage sparen Bezahlen Sie mehr als 5 Euro Orderprovision? Dann vergleichen Sie hier die Konditionen für eine Xetra-Order über 12.000 Euro bei finanzen.net Brokerage und anderen namhaften Online Brokern! finanzen.net Brokerage € 5,00 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Hello Bank € 28,95 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankdirekt.at € 33,35 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankhaus Jungholz € 30,00 Dadat € 25,95 Degiro € 6,56 Easybank € 28,80 Flatex (AT) € 9,90

Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter Hinweis: Stand 03/2020. Orderprovision ohne Berücksichtigung von Börsen-/ Handelsplatzgebühren. Zeitlich begrenzte Aktions­angebote, Neukunden­rabatte und Angebote für besonders aktive Personen (sog. Heavy-Trader) bleiben unberück­sichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr.Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter www.finanzen-broker.net/oesterreich/

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Onvista Bank weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Onvista Bank unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Onvista Bank tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Hello bank! weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Hello bank! unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Hello bank! tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Bankdirekt.at weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Bankdirekt.at unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Bankdirekt.at tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise:



Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der DEGIRO Investmentgesellschaft weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der DEGIRO Investmentgesellschaft unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der DEGIRO Investmentgesellschaft tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

Indizes in diesem Artikel KOSPI 2 806,86 1,70%