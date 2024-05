MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen von Immobilienwerten angetrieben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Während die meisten Börsen leichte Abschläge verzeichneten, legten die chinesischen Börsen zu, gestützt von kräftigen Gewinnen bei Immobilienaktien .

In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 1,0 Prozent fester. Neue Wirtschaftsdaten zeigten Licht und Schatten. Während die Industrieproduktion in China im April gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet um 6,7 Prozent gestiegen ist, blieben die Einzelhandelsumsätze mit einem Anstieg um 2,3 Prozent im Jahresvergleich, hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück, die einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet hatten. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis April um 4,2 Prozent, lagen damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen von 4,7 Prozent.

Überaus gut kamen weitere Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für den angeschlagen Immobiliensektor an. Die Aktien von Immobilienwerten legten daraufhin teilweise kräftig zu. So machten China Vanke einen Sprung um 18,7 Prozent nach oben, Longfor stiegen um 10 Prozent. Und China Overseas Land und China Resources gewannen 3,5 bzw. 2,5 Prozent.

Peking hat die Vorschriften für Hypotheken gelockert und die Lokalverwaltungen aufgefordert, unverkaufte Häuser zu kaufen. Die Finanzaufsichtsbehörden gaben bekannt, dass sie die Untergrenzen für Hypothekenzinsen für Erst- und Zweitwohnungen aufheben werden. Die People's Bank of China senkte außerdem die Mindestanzahlung für Erstkäufer von Wohneigentum auf 15 Prozent und für den Erwerb von Zweitwohnungen auf 25 Prozent. Aktuelle Daten aus dem Sektor zeigten, dass die Preise für neue Häuser in China im April erneut gefallen sind. Sie sanken so stark wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

In Tokio notierte der Nikkei-Index 0,3 Prozent leichter bei 38.787 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf die negativen Vorgaben von der Wall Street.

Der Kospi in Seoul verlor 1,0 Prozent auf 2.725 Punkte. Die Aktie von HD Hyundai Heavy Industries fiel um 7,3 Prozent, nachdem seine Zwischenholding HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering -2,4%) beschlossen hat, einen Anteil von 3 Prozent zu verkaufen. SK Hynix gaben nach einer viertätigen Gewinnserie nun 1,6 Prozent nach.

An der Börse in Sydney ging es nach den deutlichen Vortagesaufschlägen nun um 0,8 Prozent nach unten. Mit einem Plus von 0,8 Prozent auf Wochensicht erzielte der S&P/ASX 200 aber den vierten Wochengewinn in Folge. Am Vortag hatte ein Anstieg der Arbeitslosenquote Befürchtungen zerstreut, die australische Notenbank könnte die Zinsen wieder anheben, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.814,40 -0,8% +3,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.787,38 -0,3% +15,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.724,62 -1,0% +2,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.152,74 +1,0% +6,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.522,12 +0,8% +14,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.258,47 -0,2% +18,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.298,95 -0,2% +2,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.618,19 +0,4% +10,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:33 % YTD

EUR/USD 1,0865 -0,0% 1,0867 1,0878 -1,6%

EUR/JPY 169,19 +0,2% 168,85 167,86 +8,7%

EUR/GBP 0,8579 +0,0% 0,8577 0,8578 -1,1%

GBP/USD 1,2667 -0,0% 1,2671 1,2682 -0,5%

USD/JPY 155,71 +0,2% 155,36 154,31 +10,5%

USD/KRW 1.355,43 +0,4% 1.349,79 1.343,51 +4,4%

USD/CNY 7,0773 -0,1% 7,0850 7,0794 -0,3%

USD/CNH 7,2213 -0,0% 7,2236 7,2198 +2,0%

USD/HKD 7,8012 -0,0% 7,8019 7,8051 -0,1%

AUD/USD 0,6671 -0,1% 0,6677 0,6686 -2,0%

NZD/USD 0,6120 -0,0% 0,6121 0,6116 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 66.282,84 +1,2% 65.475,73 66.148,98 +52,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,57 79,23 +0,4% +0,34 +9,7%

Brent/ICE 83,79 83,27 +0,6% +0,52 +9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.387,58 2.376,78 +0,5% +10,80 +15,8%

Silber (Spot) 29,80 29,58 +0,8% +0,22 +25,3%

Platin (Spot) 1.072,35 1.062,00 +1,0% +10,35 +8,1%

Kupfer-Future 4,88 4,89 -0,2% -0,01 +24,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

