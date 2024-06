MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nachholbedarf in Hongkong und Sydney

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien am Dienstag. Nachdem in China, Hongkong und Sydney am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, ist die Tendenz dort deutlich negativ. Teilnehmer berichten von Nachholbedarf auf den Zinssenkungsdämpfer in den USA vom Freitag angesichts eines sehr robust ausgefallenen Arbeitsmarktberichts. Dazu komme bereits Zurückhaltung im Vorfeld neuer wichtiger Preisdaten aus den USA und neuer Beschlüsse und Zinsprognosen der US-Notenbank - beides am Mittwoch. Insbesondere in Japan sind die Blicke zudem auf den Freitag gerichtet, wenn die japanische Notenbank tagt.

In Tokio verbessert sich der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent auf 39.131 Punkte. Die leicht positiven Vorgaben der US-Börsen stützten ebenso etwas wie der zuletzt wieder schwächere Yen, heißt es. Auch in Seoul (+0,4%) ist die Tendenz leicht nach oben gerichtet. Sydney büßt dagegen 1,4 Prozent ein, in Schanghai geht es um 1,1 und in Hongkong sogar um 1,7 Prozent nach unten. Aus China würden am Mittwoch ebenfalls Preisdaten erwarten, auch das sorge dafür, dass sich einige Akteure zunächst bedeckt hielten, sagen Händler.

In Hongkong verteuern sich BYD um 1,6 Prozent. Der Autohersteller hatte am Wochenende eine Investorenveranstaltung abgehalten und weitere Investitionen angekündigt. In Seoul werden unter anderem Werftenaktien sehr fest gesehen.

Knapp behauptet zeigen sich in Tokio Toyota. Laut einem Bloomberg-Bericht wollen Mitsubishi UFJ und und Sumitomo Mitsui ihre strategischen Beteiligungen an dem Autobauer reduzieren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.752,10 -1,4% +2,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.131,35 +0,2% +15,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.712,47 +0,4% +2,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.017,73 -1,1% +1,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.056,43 -1,7% +7,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.312,01 -0,3% +2,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.610,91 -0,2% +11,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 % YTD

EUR/USD 1,0769 +0,0% 1,0766 1,0764 -2,5%

EUR/JPY 169,30 +0,2% 169,04 168,91 +8,8%

EUR/GBP 0,8455 -0,0% 0,8457 0,8462 -2,5%

GBP/USD 1,2737 +0,1% 1,2729 1,2722 +0,1%

USD/JPY 157,22 +0,1% 157,02 156,91 +11,6%

USD/KRW 1.377,45 +0,2% 1.374,58 1.374,95 +6,1%

USD/CNY 7,1048 -0,0% 7,1068 7,1074 +0,1%

USD/CNH 7,2630 -0,0% 7,2654 7,2651 +2,0%

USD/HKD 7,8092 -0,0% 7,8127 7,8131 0%

AUD/USD 0,6597 -0,2% 0,6611 0,6596 -3,1%

NZD/USD 0,6121 -0,1% 0,6127 0,6113 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 68.159,75 -2,0% 69.561,74 69.396,62 +56,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,63 77,74 -0,1% -0,11 +7,0%

Brent/ICE 81,46 81,63 -0,2% -0,17 +6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.303,10 2.311,13 -0,3% -8,03 +11,7%

Silber (Spot) 29,21 29,78 -1,9% -0,56 +22,9%

Platin (Spot) 962,88 972,50 -1,0% -9,63 -2,9%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,6% -0,03 +15,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2024 00:35 ET (04:35 GMT)