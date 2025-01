MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai von Signal aus Peking unterstützt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten zu. Dabei liegt der Index in Schanghai (+0,8%) im Plus, während Hongkong wenig verändert tendiert. Ein Unterstützungssignal aus Peking sorgt für leichten Auftrieb. Die Politik hält staatliche Versicherer an, Kapital an den Aktienmarkt zu leiten. Im Rahmen eines Pilotprogramms sollen vor dem chinesischen Neujahrsfest in der nächsten Woche rund 50 Milliarden Yuan investiert werden - umgerechnet knapp 7 Milliarden Euro.

Aktien von Versicherern weisen darauf Kursgewinne auf. China Life Insurance gewinnen 4,1 und Ping An Insurance 3,1 Prozent. Gesucht sind auch Aktien von Brokern. Citic Securities legen um 2,4 und China Merchants Securities um 1,5 Prozent zu.

Nach oben geht es auch in Tokio, der Nikkei-225 steigt um 0,8 Prozent auf 39.973 Punkte. Rückenwind kommt von der Währungsseite. Der Yen liegt deutlich niedriger als zur gleichen Vortageszeit, was Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis verbilligt und zugleich im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne erhöht. Dazu passend sind die japanischen Exporte im Dezember besser als erwartet ausgefallen.

Der Dollar kostet 156,65 Yen, verglichen mit 155,90, obwohl am Freitag eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan erwartet wird. Laut Christopher Wong von OCBC Global Research geht der Markt von einer "taubenhaften Anhebung" aus, weshalb es am Devisenmarkt zu keiner stärkeren Bewegung zugunsten des Yen komme. Dazu dürften die Notenbanker dazu tendieren, sich nicht zu früh auf weitere Zinserhöhungen festzulegen, um eine Stärke des Yen zu vermeiden.

Der Kospi in Seoul verliert dagegen 0,7 Prozent. Etwas auf die Stimmung dürfte drücken, dass das BIP-Wachstum im vierten Quartal mit 1,2 Prozent zum Vorjahr hinter der Prognose von 1,4 Prozent zurückgeblieben ist. Andererseits steigt damit laut Händlern die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen. Auch im australischen Sydney überwogen Verkäufe. Der S&P/ASX-200 gab um 0,6 Prozent nach.

Thema an allen Märkten sind weiterhin die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Zölle. "Die Handelsaussichten sind mit Risiken behaftet", sagt Jeemin Bang, Wirtschaftsexperte bei Moody's Analytics. "Die Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident deutet auf eine potenziell schwierige Zeit hin, in der die Möglichkeit erhöhter US-Zölle und erneuter Handelsspannungen zwischen den USA und China den reibungslosen Warenfluss und das Funktionieren der Lieferketten stören könnten". Allerdings gibt es auch optimistische Stimmen, wonach noch Handelsabkommen geschlossen werden können, bevor eine Eskalation der Strafzölle die Weltwirtschaft erheblich beeinträchtigt.

Auf den Kospi in Seoul drücken auch Verluste bei Halbleiteraktien. Um gut 2 Prozent geht es für SK Hynix nach unten. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Chiphersteller starke Geschäftszahlen vorgelegt habe. Auch die Aktie des Wettbewerbers Samsung Electronics (-0,9%) wird verkauft.

In Sydney verloren Fortescue gut 2 Prozent, nachdem der Eisenerzförderer seinen Produktionsbericht für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Er enttäuschte bei den erzielten Preisen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.378,70 -0,6% +2,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.973,14 +0,8% -0,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.528,40 -0,7% -0,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.240,85 +0,8% -3,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.757,47 -0,1% +0,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.803,03 +0,6% +0,21% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.579,90 -0,5% -3,32% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:17 % YTD

EUR/USD 1,0406 -0,0% 1,0410 1,0416 +0,5%

EUR/JPY 163,05 +0,1% 162,86 162,29 +0,1%

EUR/GBP 0,8451 -0,0% 0,8454 0,8454 +2,1%

GBP/USD 1,2313 -0,0% 1,2314 1,2321 -1,6%

USD/JPY 156,70 +0,2% 156,45 155,83 -0,4%

USD/KRW 1.437,38 -0,2% 1.440,75 1.438,36 -2,6%

USD/CNY 7,1720 +0,0% 7,1693 7,1761 -0,5%

USD/CNH 7,2828 +0,0% 7,2816 7,2863 +2,0%

USD/HKD 7,7897 +0,0% 7,7881 7,7890 +0,3%

AUD/USD 0,6271 +0,0% 0,6270 0,6260 +1,3%

NZD/USD 0,5666 +0,1% 0,5604 0,5656 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 102.443,50 -1,4% 103.904,40 105.523,35 +8,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 75,89 -100,0% -75,89 +8,8%

Brent/ICE 78,75 79,00 -0,3% -0,25 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.752,52 2.755,95 -0,1% -3,44 +4,9%

Silber (Spot) 30,64 30,88 -0,8% -0,24 +6,1%

Platin (Spot) 946,58 947,30 -0,1% -0,73 +4,4%

Kupfer-Future 4,26 4,30 -0,9% -0,04 +5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

