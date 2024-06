MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologiewerte treiben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich gesunkene US-Renditen im Zuge schwach ausgefallener Einzelhandelsdaten und der Höhenflug von Nvidia befeuern am Mittwoch Technologiewerte an den asiatischen Börsen. Allerdings sorgt das nicht für einen breiten Anstieg an den Börsen. Auffallend deutlich nach oben geht es in Hongkong (+1,9%) und Seoul (+1,0%), wo KI-Fantasie die Technologietitel und damit auch die Indizes nach oben treibt. An anderen Plätzen geht es zum Teil auch moderat nach unten.

Der Schanghai-Composite gibt um 0,3 Prozent nach. Im chinesischen Kernland hielten sich die Anleger wegen möglicher Änderungen der Regulierung zurück, heißt es mit Blick auf das jährliche Lujiazui Forum ab Mittwoch, auf dem Regierungs- und Behördenvertreter sprechen. Auch in Schanghai steigen Halbleiterwerte beflügelt vom Höhenflug von Nvidia in den USA. Giga Device Semiconductor ziehen um 2,3 und Cambricon Technologies um 1,3 Prozent an. In Hongkong steigen Lenovo nach dem Vortagesanstieg um weitere 5,2 Prozent.

Der japanische Nikkei-Index legt um 0,2 Prozent auf 38.561 Punkte zu. Dass die japanischen Exporte im Mai angetrieben von der Yen-Schwäche so deutlich zulegten wie Ende 2022 nicht mehr, sorgt kaum für Auftrieb. Auch in Tokio liegen Halbleiter- und Technologietitel vorn. Advantest steigen um 3,3 Prozent.

In Seoul verteuern sich im Chipsegment Samsung Electronics und SK Hynix um 3,1 bzw. 1,9 Prozent. Hyundai Motor ziehen um weitere 1,2 Prozent an - befeuert von den Börsenplänen der indischen Tochter.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.760,20 -0,2% +2,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.561,33 +0,2% +13,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.790,99 +1,0% +5,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.020,03 -0,3% +1,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.264,51 +1,9% +5,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.315,04 +0,4% +1,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.602,37 -0,2% +10,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:09 % YTD

EUR/USD 1,0736 -0,0% 1,0741 1,0722 -2,8%

EUR/JPY 169,47 -0,0% 169,53 169,56 +8,9%

EUR/GBP 0,8450 -0,0% 0,8451 0,8457 -2,6%

GBP/USD 1,2706 -0,0% 1,2710 1,2679 -0,2%

USD/JPY 157,85 +0,0% 157,84 158,15 +12,0%

USD/KRW 1.382,20 +0,2% 1.379,77 1.383,13 +6,5%

USD/CNY 7,1103 +0,0% 7,1088 7,1113 +0,2%

USD/CNH 7,2748 +0,1% 7,2701 7,2744 +2,0%

USD/HKD 7,8083 +0,0% 7,8069 7,8068 -0,0%

AUD/USD 0,6664 +0,1% 0,6656 0,6612 -2,1%

NZD/USD 0,6132 -0,2% 0,6142 0,6101 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.517,26 +0,5% 65.209,12 65.743,50 +50,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,56 81,57 -0,0% -0,01 +12,5%

Brent/ICE 85,38 85,33 +0,1% +0,05 +12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.328,21 2.329,39 -0,1% -1,18 +12,9%

Silber (Spot) 29,43 29,54 -0,4% -0,11 +23,8%

Platin (Spot) 975,08 977,50 -0,2% -2,43 -1,7%

Kupfer-Future 4,51 4,49 +0,4% +0,02 +14,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

