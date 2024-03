MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich vor US-Inflationsdaten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der trendlose Handel setzt sich am Dienstag an den asiatischen und australischen Börsen im späten Geschäft fort. Händler verweisen auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsdebatte erneut befeuern dürften. Diese wird aber auch in Japan geführt, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Denn japanische Yen gibt erstmals seit sechs Sitzungen ab. Zwar will Notenbankpräsident Kazuo Ueda beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik auf Kurs bleiben, zugleich betonte er aber auch die Schwäche des Konsums in Japan.

Ins gleiche Horn bläst derweil auch der japanische Finanzminister: Laut Shunichi Suzuki hat Japans Wirtschaft die Deflation noch nicht vollständig überwunden, obwohl es einige positive Entwicklungen wie steigende Löhne und Investitionsausgaben gebe. Beide Aussagen belasten den Yen - liefern sie doch Argumente gegen den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

Yen und Aktien runter

Erstaunlicherweise profitiert der japanische Aktienmarkt nicht von der Yen-Schwäche, der Nikkei-225 verliert 0,3 Prozent auf 38.696 Punkte. Anders als am Devisenmarkt konzentriere sich die Börse auf Aussagen für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, selbst Zinsanhebungen seien Thema, heißt es im Handel. Daher zählten auch zinsreagible Halbleiterwerte zu den Schlusslichtern. Renesas Electronics geben 3,3 Prozent ab.

Uneinheitlich zeigen sich auch die chinesischen Börsen: Während der Schanghai-Composite 0,3 Prozent einbüßt, zieht der HSI in Hongkong um 2,2 Prozent an. In Hongkong werden Technologietitel gekauft. Die Behörden erleichtern Investitionen an der Hongkonger Börse für Festlandschinesen. Nach einer Abstufung der Bonitätsnote durch Moody's erholen sich die Titel des Immobilienentwicklers China Vanke recht schnell von anfänglichen Verlusten und liegen nun 7,8 Prozent vorn.

Der Kospi in Südkorea steigt derweil um 0,6 Prozent - getrieben von Batteriepapieren und Werten aus dem Bereich Industriegrundstoffe. Der australische S&P/ASX-200 ist mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent aus dem Tag gegangen und stabilisierte sich damit von seinem heftigen Vortagesabsturz. Der Index bewegte sich dabei in einer engen Spanne - im Vorfeld der US-Inflationsdaten.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.712,50 +0,1% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.695,93 -0,3% +16,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.675,74 +0,6% +0,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.056,86 -0,4% +2,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.989,03 +2,4% -3,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.146,38 +0,3% -2,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.549,87 +0,3% +5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8.46 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0937 +0,1% 1,0925 1,0937 -1,0%

EUR/JPY 161,40 +0,5% 160,55 160,64 +3,7%

EUR/GBP 0,8532 +0,1% 0,8527 0,8516 -1,6%

GBP/USD 1,2818 +0,0% 1,2812 1,2843 +0,7%

USD/JPY 147,58 +0,4% 146,95 146,87 +4,7%

USD/KRW 1.309,37 -0,2% 1.311,52 1.309,86 +0,9%

USD/CNY 7,0860 +0,0% 7,0850 7,0865 -0,2%

USD/CNH 7,1831 +0,0% 7,1802 7,1891 +0,8%

USD/HKD 7,8233 +0,0% 7,8220 7,8200 +0,1%

AUD/USD 0,6611 +0,0% 0,6611 0,6612 -2,9%

NZD/USD 0,6168 +0,0% 0,6167 0,6174 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 72.007,15 -0,6% 72.464,68 71.250,21 +65,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,11 77,93 +0,2% +0,18 +7,9%

Brent/ICE 82,47 82,21 +0,3% +0,26 +7,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.175,80 2.181,35 -0,3% -5,55 +5,5%

Silber (Spot) 24,47 24,48 -0,0% -0,01 +2,9%

Platin (Spot) 935,13 938,49 -0,4% -3,36 -5,7%

Kupfer-Future 3,92 3,93 -0,2% -0,01 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

