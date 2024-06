MÄRKTE ASIEN/Verluste querbeet - Yen auf 37-Jahrestief

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ungeachtet einer leicht positiven Vorgabe der Wall Street geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und auch in Australien querbeet abwärts. Die Verluste reichen von 0,5 Prozent in Schanghai bis 2,0 Prozent in Hongkong. Der Nikkei-225-Index in Tokio beendet seine jüngste Gewinnserie und fällt um 1,0 Prozent auf 39.258 Punkte.

Der Yen ist zwar erneut schwächer und lotet neue 37-Jahrestiefs gegenüber dem Dollar aus. Er stützt anders als an den vergangenen Tagen diesmal aber nicht. Am Markt mehren sich die Spekulationen bei welchem Kursniveau Japan intervenieren könnte, um den Yen zu stützen. Im späten Vortagsgeschäft kostete der Dollar schon 160,77 Yen, aktuell geht er mit 160,36 um. Eine verbale Intervention seitens des japanischen Finanzministers Suzuki, wonach einseitige Kursbewegungen unerwünscht seien, sorgte nur für eine minimale Gegenbewegung. Unterdessen geht es am japanischen Anleihemarkt mit den Renditen merklich aufwärts.

Insgesamt fehlen den Akteuren an den Aktienmärkten frische Impulse. So wird beispielsweise das Geschehen an den chinesischen Börsen laut Händlern weiter bestimmt vom Warten auf konkrete wirtschaftliche Stimuli seitens Pekings, die im Juli nach einem hochrangigen Treffen der kommunistischen Partei kommen könnten. Daneben wird allerorten auf wichtige Preisdaten aus den USA verwiesen, die am Freitag anstehen und vor denen sich viele Markteilnehmer lieber bedeckt hielten.

Etwas getrübt wird die Stimmung im Technologiesektor davon, dass in den USA Micron Technology um rund 8 Prozent absackten. Beobachter sprechen von einem eher enttäuschenden Viertquartalsausblick, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. In Seoul verlieren SK Hynix nach einem anfänglich höheren Minus 1,0 Prozent. Das Papier des Impfstoffentwicklers SK Bioscience macht einen Satz um über 10 Prozent mit der Mitteilung, bei einem deutschen Auftragsfertiger eine 60-prozentige Kontrollmehrheit einzunehmen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.708,80 -1,0% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.258,50 -1,0% +17,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.776,37 -0,6% +4,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.957,39 -0,5% -0,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.721,01 -2,0% +5,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.340,79 +0,3% +2,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.584,57 -0,4% +9,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:17 % YTD

EUR/USD 1,0694 +0,1% 1,0680 1,0688 -3,2%

EUR/JPY 171,46 -0,1% 171,71 170,90 +10,2%

EUR/GBP 0,8465 +0,0% 0,8461 0,8437 -2,4%

GBP/USD 1,2633 +0,1% 1,2624 1,2668 -0,8%

USD/JPY 160,34 -0,3% 160,77 159,89 +13,8%

USD/KRW 1.388,79 -0,4% 1.393,89 1.391,60 +7,0%

USD/CNY 7,1287 +0,1% 7,1287 7,1246 +0,4%

USD/CNH 7,2986 -0,0% 7,3007 7,2958 +2,0%

USD/HKD 7,8074 -0,0% 7,8086 7,8097 -0,0%

AUD/USD 0,6664 +0,2% 0,6649 0,6675 -2,1%

NZD/USD 0,6087 +0,0% 0,6085 0,6110 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.116,13 +0,2% 61.020,63 61.644,30 +40,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,67 80,9 -0,3% -0,23 +12,5%

Brent/ICE 85,03 85,25 -0,3% -0,22 +11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.300,55 2.298,36 +0,1% +2,20 +11,6%

Silber (Spot) 28,79 28,78 +0,1% +0,02 +21,1%

Platin (Spot) 1.009,18 1.015,50 -0,6% -6,33 +1,7%

Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,5% -0,02 +10,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2024 00:35 ET (04:35 GMT)