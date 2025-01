SK hynix-Aktie klettert: SK hynix beeindruckt NVIDIA mit Entwicklungstempo

Die Aktie des koreanischen Chipherstellers SK hynix sprang am Donnerstag in die Höhe. Positive Aussagen des SK Group-Vorsitzenden Chey Tae-won auf der CES 2025 in Bezug auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der HBM-Chips für NVIDIA sorgten für gute Laune an der Börse.

• SK hynix übertrifft mit HBM-Entwicklung NVIDIAs gefordertes Liefertempo• NVIDIA und SK hynix wollen Zusammenarbeit vertiefen• SK hynix-Aktie springt hoch

Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group, die als Muttergesellschaft von SK hynix fungiert, äußerte sich auf der Consumer Electronics Show (CES) am Montag optimistisch bezüglich der Entwicklungsgeschwindigkeit des koreanischen Chipherstellers. SK hynix gilt als zweitgrößter Speicherchiphersteller der Welt und ist einer der wichtigsten Lieferanten von NVIDIA.

SK hynix entwickelt schneller als NVIDIA fordert

Konkret ging es bei Cheys Aussagen um SK hynix’ High-Bandwith Memory (HBM)-Chips. Chey zufolge habe das Unternehmen das Tempo der Entwicklung massiv beschleunigt, um auf diese Weise sicherstellen zu können, dass es den Anforderungen des Chip-Riesen NVIDIA entspreche. "Wir haben darüber gesprochen, die Entwicklung von SKs HBM und NVIDIAs Grafikprozessoren zu beschleunigen. In der Vergangenheit hat NVIDIA uns gebeten, HBM-Chips schneller zu entwickeln, um ihre Spezifikationen zu erfüllen, aber in letzter Zeit hat SKs KI-Chip-Entwicklungsgeschwindigkeit NVIDIAs Anforderungen übertroffen", zitiert The Korea Economic Daily Chey.

Vertiefung der Zusammenarbeit mit NVIDIA

Darüber hinaus sprach Chey auch davon, die Zusammenarbeit mit NVIDIA vertiefen zu wollen. Demnach wollen die Unternehmen gemeinsam an der Cosmos-Plattform, die die Entwicklung physischer KI-Systeme vorantreiben soll, arbeiten. Während eines Treffens zwischen Chey Tae-won und NVIDIA-Chef Jensen Huang habe man über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie The Korea Economic Daily berichtet. "Huang sprach über Koreas Stärke in der Fertigungstechnologie. Er drückte seinen Wunsch aus, mit uns bei der Weiterentwicklung der Cosmos-Plattform zusammenzuarbeiten", betonte Chey während einer Pressekonferenz mit koreanischen Reportern in Las Vegas im Rahmen der CES 2025.

SK hynix-Anleger erfreut

Anleger nahmen die optimistischen Aussagen und Nachrichten mit Freude auf: In Südkorea sprang die SK hynix-Aktie am Donnerstag schlussendlich um 5,29 Prozent hoch auf 205.000 Südkoreanische Won.

Redaktion finanzen.at