MÄRKTE ASIEN/Zinssenkungshoffnungen und Quartalszahlen dominieren

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zinssenkungshoffnungen und gute Vorgaben der Wall Street sorgen am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Sydney für eine freundliche Stimmung. In den USA waren am Vortag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung höher als erwartet ausgefallen und hatten die zuletzt schon gestiegene Spekulation nochmals angefacht, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres die Zinsen senken wird. Dazu kam die Bank of England einer Zinssenkung möglicherweise bereits im Juni näher, wie der Markt aus deren Verlautbarungen interpretierte.

Die Gewinne der Indizes in Asien bewegen sich zwischen 0,2 Prozent auf 38.163 Punkte beim Nikkei-Index in Tokio und 1,7 Prozent beim HSI in Hongkong. Lediglich Schanghai schert etwas nach unten aus, dort ist die Tendenz knapp behauptet, weil sich die Akteure vor am Wochenende anstehenden Inflationsdaten zurückhalten.

In Hongkong werden die gleichen Kurstreiber wie schon am Vortag genannt: Besser als erwartet ausgefallene Exporte und Importe Chinas im April und erleichterte Bedingungen für Eigenheimkäufe. Unter anderem im Immobilien-Sektor ziehen die Kurse entsprechend kräftig an. Longfor verteuern sich um 4,5 und China Vanke um 5,1 Prozent, sowie China Resources Land um 2,8 Prozent.

Die Aktie des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges & Clearing steigt um fast 7 Prozent. Treiber ist laut Händlern eine Kooperation zur Schaffung eines auf Hongkong ausgerichteten börsengehandelten Fonds in Saudi-Arabien.

In Tokio steht die Nissan-Aktie unter Druck und verliert 4,5 Prozent. Der Autobauer rechnet im laufenden Geschäftsjahr wegen des verschärften Wettbewerbs und der hohen Inflation mit einem niedrigeren Nettogewinn. Der Kurs des Konkurrenten Toyota, der seine Zahlen zuvor in der Woche bereits präsentiert hatte, fällt um 3,3 Prozent. Honda geben im unmittelbaren Vorfeld der Quartalszahlen um 0,6 Proznt nach.

Gut kommen neue Geschäftszahlen von Softbank an, für die Aktie geht es um 2,0 Prozent nach oben. Ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen verbessern sich Japan Tobacco um 1,6 und Nikon um 0,4 Prozent. Fujifilm verlieren dagegen 2,4 Prozent. Auch bei Nippon Telegraph and Telephone (-2,9%) kommt es nach dem Öffnen der Bücher zu Verkäufen.

Für die Aktien der Entwickler von Online-Spielen, Netmarble and NCsoft geht es in Seoul (+0,5%) um 6 bzw. 10,3 Prozent nach oben nach besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Auch beim Telekomriesen KT Corp. fielen die Zahlen besser als geschätzt aus, der Kurs gibt nach Anfangsgewinnen inzwischen aber knapp 1 Prozent ab.

Wenig tut sich in Sydney (+0,5%) bei der Aktie des Versicherers QBE nach dessen Quartalsdatenvorlage inklusive eines bestätigten Jahresausblicks. Der Kurs steigt um 0,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.763,30 +0,5% +2,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.162,80 +0,2% +14,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.726,79 +0,5% +2,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.147,25 -0,2% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.859,60 +1,7% +8,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.292,70 +0,8% +0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,58 -0,0% +10,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0776 -0,0% 1,0782 1,0740 -2,4%

EUR/JPY 167,80 +0,1% 167,63 167,29 +7,8%

EUR/GBP 0,8609 +0,0% 0,8609 0,8603 -0,8%

GBP/USD 1,2517 -0,1% 1,2524 1,2483 -1,7%

USD/JPY 155,72 +0,2% 155,48 155,77 +10,5%

USD/KRW 1.368,68 +0,2% 1.366,58 1.369,55 +5,5%

USD/CNY 7,0903 +0,1% 7,0850 7,1509 -0,1%

USD/CNH 7,2292 +0,1% 7,2217 7,2300 +2,0%

USD/HKD 7,8141 -0,0% 7,8141 7,8169 +0,1%

AUD/USD 0,6607 -0,2% 0,6620 0,6570 -3,0%

NZD/USD 0,6022 -0,2% 0,6034 0,5997 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.923,47 +0,6% 62.552,87 62.234,46 +44,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,78 79,26 +0,7% +0,52 +10,0%

Brent/ICE 84,35 83,88 +0,6% +0,47 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.353,25 2.346,24 +0,3% +7,01 +14,1%

Silber (Spot) 28,40 28,38 +0,1% +0,03 +19,5%

Platin (Spot) 986,00 983,00 +0,3% +3,00 -0,6%

Kupfer-Future 4,65 4,61 +0,8% +0,04 +18,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2024 00:42 ET (04:42 GMT)