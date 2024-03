MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet - Allzeithoch in Reichweite

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte können ihre Rallygewinne am Donnerstag zur Eröffnung behaupten. Der DAX notiert im frühen Handel 0,1 Prozent im Plus bei 18.488 Punkten, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.093 Punkte zu und markiert den höchsten Stand seit dem Jahr 2.000. Auch im DAX ist laut Marktteilnehmern kein Ende der Rekordjagd in Sicht. "Mit den guten Vorlagen der US-Börsen im Rücken dürfte der DAX den Anlegern pünktlich zum Osterfest den 26. Rekord in diesem Jahr bescheren", so ein Marktteilnehmer.

Daneben sollte der Quartals-Ultimo die Kurse stützen: Die Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. "Sie dürften damit die Gewinnmitnahmen auffangen, die von kurzfristig orientierten Tradern vor dem langen Wochenende zu erwarten sind", sagt der Marktteilnehmer. Der DAX hat im laufenden Quartal bereits mehr als 10 Prozent gewonnen, beim S&P-500 sind es ähnlich starke Aufschläge. Zuletzt hat der DAX allerdings deutlich an Relativer Stärke gegenüber der US-Benchmark gewonnen. Seit dem Oktober-Tief beträgt das DAX-Plus nun bereits gut 26 Prozent.

Vom Umfeld kommt am Donnerstag kaum Störfeuer: Die Renditen verharren auf dem zuletzt erreichten niedrigeren Niveau, obwohl die Ölpreise wieder etwas anziehen, und obwohl Fed-Mitglied Christopher Waller wegen der starken Wirtschaftsdaten an eine Verschiebung der geplanten Zinssenkungen denkt. Der Euro bröckelt etwas ab auf knapp unter 1,08 Dollar. Die Vorlagen aus Asien sind uneinheitlich: Während der Nikkei deutlicher fiel, ging es an den chinesischen Börsen aufwärts.

Schwache deutsche Einzelhandelsumsätze drücken nicht auf die Stimmung. Am Nachmittag gibt es die wöchentlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt und neue Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern in Chicago.

Die Börsen in Kopenhagen und Oslo sind bereits geschlossen, der Markt in Stockholm handelt nur verkürzt, der Markt für US-Anleihen ebenfalls.

In Europa ziehen die rohstoffnahen Basic Resources sowie die Öl - und Gas-Titel stärker an. Der Stoxx-Index der Bauwerte bröckelt etwas ab.

Deutsche Post leiden unter Abstufung

Im DAX fallen Deutsche Post um 1,8 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Halten" zurückgestuft. Auf der Gewinnerseite legen Rheinmetall (+1,5%) und Sartorius (+2,1%) zu. Daneben halten sich die Ausschläge bei den DAX-Werten in engen Grenzen.

Lufthansa sollten von Einigung mit Bodenpersonal profitieren

Im MDAX legen Lufthansa um 1,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat sich im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal geeinigt, damit sind neue Streiks hier vom Tisch. Details zur Einigung werden am Vormittag erwartet.

Daneben gibt es noch einige Nachzügler bei der Berichtssaison. Bei Jungheinrich (+0,7%) sticht der starke Auftragseingang heraus. Mit schwachen Ausblicken fallen Energiekontor und Basler um jeweils 10,1 Prozent. Cancom blickt dagegen optimistisch in die Zukunft, der Kurs steigt um 1,1 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.092,59 +0,2% 10,85 +12,6%

Stoxx-50 4.429,41 +0,3% 13,97 +8,2%

DAX 18.488,47 +0,1% 11,38 +10,4%

MDAX 27.022,93 -0,3% -69,02 -0,4%

TecDAX 3.456,28 -0,0% -1,08 +3,6%

SDAX 14.267,94 -1,0% -142,19 +2,2%

FTSE 7.952,32 +0,3% 20,34 +2,6%

CAC 8.224,09 +0,2% 19,28 +9,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,31 +0,02 -0,26

US-Zehnjahresrendite 4,21 +0,02 +0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0793 -0,2% 1,0817 1,0822 -2,3%

EUR/JPY 163,39 -0,2% 163,71 163,81 +5,0%

EUR/CHF 0,9778 -0,1% 0,9798 0,9796 +5,4%

EUR/GBP 0,8560 -0,1% 0,8568 0,8571 -1,3%

USD/JPY 151,38 +0,0% 151,36 151,36 +7,5%

GBP/USD 1,2609 -0,1% 1,2624 1,2627 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2578 +0,0% 7,2539 7,2546 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 70.553,51 +1,6% 70.291,50 69.076,48 +62,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,76 81,35 +0,5% +0,41 +12,6%

Brent/ICE 86,55 86,09 +0,5% +0,46 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.194,52 2.191,83 +0,1% +2,69 +6,4%

Silber (Spot) 24,45 24,58 -0,5% -0,13 +2,8%

Platin (Spot) 896,00 897,82 -0,2% -1,82 -9,7%

Kupfer-Future 4,00 4,00 +0,0% +0,00 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

