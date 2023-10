MÄRKTE EUROPA/DAX tritt auf der Stelle - FMC stürzen ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten am Mittwochmittag auf der Stelle, nachdem sie leicht tiefer in den Handel gestartet waren. Der DAX handelt mit 15.422 Punkten kaum verändert, der Euro-Stoxx gibt 0,3 Prozent ab auf 4.102 Stellen. Hier belasten die Aktien der Luxusgüterhersteller, nachdem LVMH bei der Umsatzentwicklung enttäuschte. Im Blick stehen zudem Fresenius Medical Care und Fresenius mit zweistelligen Kursverlusten. Am Gesamtmarkt zeigen sich die Anleger nach den kräftigen Gewinnen am Vortag etwas vorsichtiger.

An den positiven Aussichten auf weiter sinkende Renditen ändere sich indes nichts, heißt es. Zu den zahlreichen Fed-Sprechern in jüngster Zeit gesellte sich nun auch die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly. Sie nannte die Risiken zwischen zu viel und zu wenig Aktionen zur Inflationsbekämpfung relativ ausgeglichen. Am Dienstag hatte Atlanta-Fed-Chef Raphael Bostic betont, er sehe keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen. Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel könnte damit weiter andauern. Wichtig sei nun, dass es am Nachmittag bei den US-Erzeugerpreisen keine unliebsame Überraschung gebe, heißt es am Markt. Sie werden mit einem Plus von 2,3 Prozent zum Vorjahr erwartet. In Deutschland wurden die endgültigen Verbraucherpreise für September vorgelegt, die indes keine Revision erfuhren. Am Abend redet nochmals Bostic, bevor das Fed-Protokoll der letzten Sitzung vom 19./20.September veröffentlicht wird.

Erfolg von Novo Nordisks Nierenstudie lässt FMC-Kurs einbrechen

Studienerfolge des Novo-Nordisk-Diabetes-Medikaments Ozempic beim Einsatz bei Nierenerkrankungen haben die Aktienkurse des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) und seiner Noch-Muttergesellschaft Fresenius auf Talfahrt geschickt. Novo Nordisk beendet nach eigenen Angaben die Nierenstudie "Flow" mit Ozempic vorzeitig. Hauptziel der Studie war es, mit dem Einsatz von Ozempic das Fortschreiten einer Nierenfunktionsstörung zu verzögern und das Risiko einer nierenbedingten und kardiovaskulären Sterblichkeit bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zu verringern. Die Analysten der Citi verweisen darauf, dass ein erfolgreicher Einsatz des Novo-Nordisk-Präparats bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung die Patientenpopulation von FMC negativ beeinflussen könnte. Während die Erfolgsmeldung den Kurs von Novo Nordisk um gut 3 Prozent steigen lässt, brechen FMC um 18 Prozent ein. Im Sog von FMC verlieren Fresenius 10 Prozent.

LVMH belastet Aktien der Luxusgüterhersteller

LVMH sacken um 6,2 Prozent ab. LVMH hat die Markterwartungen für den Umsatz im dritten Quartal laut Barclays über alle Bereiche hinweg verfehlt. Die Kohorte in Europa entwickle sich nun negativ. Wichtigste Trendveränderung sei der europäische Verbraucher; nach einer positiven Entwicklung im zweiten Quartal sei es im dritten zu einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gekommen. Ursächlich seien eine schwierigere Vergleichsbasis und eine Normalisierung. Das Wachstum in China sei weitgehend unverändert geblieben. Den 2024er Ausblick für den Luxussektor erscheint den Analysten der RBC unsicher, weitere Senkungen der Erwartungen könnten bevorstehen. In Folge werden auch die Aktien der Wettbewerber verkauft, Christian Dior verlieren 5,2, Richemont 3,7 und Burberry 3,1 Prozent.

Befesa steigen um 0,8 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie mit Buy gestartet hat. Jefferies zufolge ist Befesa das global führende Recyclingunternehmen für Stahlstaub und Aluminium. In der Stahlherstellung sei Dekarbonisierung ein struktureller Trend und das Unternehmen erscheine gut positioniert, um Volumensteigerungen mit einem gut definierten Kapazitätsplan zu erreichen.

Gerresheimer gewinnen 0,3 Prozent, nachdem Barclays den Wert mit Overweight gestartet hat.

