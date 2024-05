MÄRKTE EUROPA/FTSE-100 tritt auf der Stelle - GSK fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Während an fast allen europäischen Börsen das Geschäft am 1. Mai ruht, tut sich dort, wo gehandelt wird, in der Breite wenig. Das gilt vor allem für den FTSE-100-Index in London, der sich am Nachmittag fast unverändert zum Vortag zeigt. In Kopenhagen, wo ebenfalls gearbeitet wird, büßt der OMX-20 derweil 0,6 Prozent ein. Der europäische Index Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent nach auf 4.392 Punkte.

Mit Blick auf die am Abend anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank lehnen sich die Anleger kaum noch aus dem Fenster. Zumal am Vortag in den USA der Lohnkostenindex höher als erwartet ausgefallen war, was zusätzlich Sorgen befeuert, dass die Fed falkenhaft auftreten könnte und auch die letzte noch vorhandene Zinssenkungsfantasie aus dem Markt nimmt. Die US-Börsen hatten darauf stark nachgegeben und zeigen auch zum Start am Mittwoch keine Erholungsansätze.

Wenig Impulse setzen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien. Im April fiel die Wirtschaftsaktivität wieder unter die Wachstumsschwelle, gleichwohl hatten Volkswirte noch Schlimmeres befürchtet. Tendenziell sprechen die Daten zumindest eher für eine lockerere Geldpolitik der Bank of England. Das Pfund schwächelt in der Folge entsprechend etwas.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt ziehen GSK um 1,7 Prozent an. Der Pharmariese hat den Umsatz im ersten Quartal stärker gesteigert als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Die GSK-Abspaltung Haleon - das Unternehmen stellt rezeptfreie Medikamente her - hat im ersten Quartal laut den Analysten von Citi die Umsatzerwartung verfehlt. Der Kurs gibt 3,0 Prozent ab.

Aston Martin rutschen um fast 6 Prozent ab. Der Sportwagenhersteller hat für das erste Quartal 2024 aufgrund geringerer Umsätze einen höheren Verlust ausgewiesen. Die Citi-Analysten sehen zudem den Kapitalabfluss kritisch.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Stoxx-50 4.389,71 -0,1% -5,59 +7,2%

FTSE-100 8.130,91 -0,2% -13,22 +5,4%

OMX-20 2.665,16 -0,6% -16,44 +16,1%

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Mo, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0680 +0,1% 1,0700 1,0712 -3,3%

EUR/JPY 168,27 -0,0% 167,78 167,86 +8,1%

EUR/CHF 0,9824 +0,2% 0,9760 0,9756 +5,9%

EUR/GBP 0,8554 +0,2% 0,8535 0,8540 -1,4%

USD/JPY 157,55 -0,1% 156,79 156,68 +11,8%

GBP/USD 1,2486 -0,1% 1,2537 1,2543 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2450 -0,1% 7,2547 7,2462 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 57.501,11 -4,4% 63.736,91 62.791,84 +32,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,88 81,93 -1,3% -1,05 +11,5%

Brent/ICE 85,23 86,33 -1,3% -1,10 +11,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,8 29,38 -2,0% -0,57 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.300,94 2.285,71 +0,7% +15,23 +11,6%

Silber (Spot) 26,40 26,33 +0,3% +0,08 +11,1%

Platin (Spot) 950,05 938,05 +1,3% +12,00 -4,2%

Kupfer-Future 4,53 4,56 -0,7% -0,03 +16,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2024 10:15 ET (14:15 GMT)