MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Autowerte gesucht

DOW JONES--Weiter mit Aufschlägen präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Diskutiert wird vor allem über das Fiskalpaket von US-Präsident Donald Trump und seine Folgen für grüne Technologien. Es hatte am Vorabend den US-Senat mit der minimal möglichen Zustimmung von 50-51 passiert, da der Vizepräsident doppelt abstimmen darf. Per Saldo verzeichnen damit fossile Industrien wie Öl einen Sieg über Branchen wie Erneuerbare Energien und Elektroautos. Entsprechend stellen die Stoxx-Indizes der Rohstoff- und Öl- & Gaswerte mit 2,9 bzw. 1,7 Prozent die größten Gewinner. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 23.747 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,5 Prozent. Nach der jüngsten Rally kommt der Euro etwas zurück und geht bei 1,1772 Dollar um.

Darüber hinaus lauert der Markt auf Neuigkeiten zum Handelskrieg der USA gegen den Rest der Welt. "Der Markt unterliegt jetzt bis zur Verhandlungs-Deadline am 9. Juli einem massiven Schlagzeilenrisiko", sagt ein Händler: Je nach Nachrichtenlage dürfte es dann volatil hoch- oder runtergehen am Markt.

Im Fokus am Mittwochnachmittag steht in den USA der ADP-Index der neugeschaffenen Stellen. Er wird als Vorbote für den großen US-Arbeitsmarktbericht gesehen, der wegen des Feiertags am Freitag schon am Donnerstag veröffentlicht wird. Bereits die Jolts-Daten über offene Stellenausschreibungen zeigten am Vortag eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften. Zinssenkungen durch die US-Notenbank werden damit weniger wahrscheinlich.

Folgen des US-Pakets für Elektroautos und Windanlagen im Blick

Für Autoaktien geht es um 1,5 Prozent nach oben. Im Entwurf des US-Fiskalpakets wird eine Steuergutschrift für den Kauf von Elektroautos, die bis 2032 geplant war, bereits im September beendet. Tesla-Chef Elon Musk war dagegen Sturm gelaufen. Die Tesla-Aktien verloren am Vorabend 5,3 Prozent. Deutsche Automobilwerte profitieren hingegen: BMW gewinnen 3,9 Prozent oder VW 2,4 Prozent.

Bei Windanlagen-Bauern setzt sich eine positive Interpretation durch. So sagen die Analysten der Citi, die nun im Senat gebilligte Version des Gesetzes sei weniger belastend als die vorherigen Entwürfe. Vestas legen daher um 9,9 Prozent zu, bei Nordex und EDP Renovaveis geht es bis zu 1,7 Prozent höher. Zu den Gewinnern zählen auch Oersted mit 3,6 Prozent Plus, da das Unternehmen als Offshore-Windparkbetreiber vor der US-Küste am direktesten von kleinsten Änderungen der US-Gesetze betroffen ist.

Die jüngste Rally der Immobilienaktien ist zunächst zum Halten gekommen. Angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten geht es mit den Kursen europaweit um 1,2 Prozent nach unten. Am deutschen Aktienmarkt verlieren Vonovia 1,6 Prozent oder LEG 1,8 Prozent. Um 1,3 Prozent springen die Aktien von Munich Re. Sie wurden von JP Morgan auf "Overweight" erhöht.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.310,93 +0,5% 28,50 +7,9%

Stoxx-50 4.476,53 +0,5% 23,61 +3,3%

DAX 23.746,98 +0,3% 73,69 +18,9%

MDAX 30.331,55 +0,3% 84,16 +18,2%

TecDAX 3.845,36 -0,0% -1,67 +12,6%

SDAX 17.528,74 +0,6% 98,34 +27,1%

CAC 7.750,95 +1,2% 88,36 +3,8%

SMI 11.987,27 +0,2% 23,96 +3,1%

ATX 4.428,42 +0,8% 35,41 +19,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1766 -0,3% 1,1805 1,1774 +14,0%

EUR/JPY 169,34 +0,0% 169,28 169,10 +3,9%

EUR/CHF 0,9327 -0,1% 0,9337 0,9340 -0,5%

EUR/GBP 0,8588 +0,0% 0,8586 0,8579 +3,8%

USD/JPY 143,92 +0,4% 143,40 143,62 -8,8%

GBP/USD 1,3701 -0,3% 1,3747 1,3724 +9,8%

USD/CNY 7,1547 +0,0% 7,1515 7,1562 -0,8%

USD/CNH 7,1673 +0,1% 7,1609 7,1640 -2,4%

AUS/USD 0,6567 -0,2% 0,6578 0,6570 +6,3%

Bitcoin/USD 107.794,05 +1,9% 105.778,05 105.995,40 +11,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,25 65,45 +1,2% 0,80 -8,9%

Brent/ICE 67,90 67,11 +1,2% 0,79 -10,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.344,20 3.339,58 +0,1% 4,63 +27,2%

Silber 30,84 30,56 +0,9% 0,28 +9,5%

Platin 1.182,17 1.147,82 +3,0% 34,35 +31,1%

Kupfer 5,06 5,05 +0,2% 0,01 +24,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

July 02, 2025 06:54 ET (10:54 GMT)