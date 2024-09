MÄRKTE USA/Anleger bleiben vor Zinsentscheid vorsichtig

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent höher bei 41.489 Punkten. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 1,0 Prozent nach unten. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch halten sich die Anleger zurück, heißt es aus dem Markt.

Konjunkturseitig wurde nur der Empire State Manufacturing Index für September veröffentlicht, der die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York misst. Wider Erwarten stieg der Index auf plus 11,5 Punkte und lag damit erstmals seit November vergangenen Jahres im expansiven Bereich, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 5,0 von minus 4,7 im August erwartet hatten.

So kurz vor dem Fed-Entscheid findet der Index jedoch wenig Beachtung. Es gilt als ausgemacht, dass die Federal Reserve erstmals seit 2020 die Zinsen senken wird. Strittig ist nur die Frage, ob die Notenbank sich zur Stützung der US-Wirtschaft mit einem kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten begnügt oder die Zinsen gleich um 50 Basispunkte senkt.

Apple geben nach - Intel steigen

Unter den Einzelwerten büßt die Apple-Aktie 3,0 Prozent ein, belastet von einem Bericht, demzufolge die Nachfrage nach dem iPhone 16 geringer ist als die nach dem Vorgängermodell iPhone 15 im vergangenen Jahr.

Die Aktien von Trump Media & Technology, der Muttergesellschaft der Social-Media-Plattform Truth Social, gibt nach dem missglückten Anschlag auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende um 3,7 Prozent nach.

Intel legen um 3,7 Prozent zu. Der Chiphersteller erhält einem Bloomberg-Bericht zufolge 3,5 Milliarden Dollar zur Fertigung von fortschrittlichen Chips für das US-Verteidigungsministerium.

Der Flugzeugbauer Boeing (-1,7%) will wegen der finanziellen Auswirkungen durch den Streik seiner größten Gewerkschaft einen Einstellungsstopp verhängen. Zudem soll eine Gehaltserhöhung für die Angestellten verschoben werden.

Pfizer (+1,9%) profitieren vom positiven Ergebnis einer Phase-II-Studie zur Krebsnebenerkrankung Kaxechie.

Doller leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar leichter. Der Dollarindex gibt 0,3 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen auf Zinssenkungsspekulationen. Der Dollar könnte steigen, wenn die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt und signalisiert, dass die weitere geldpolitische Lockerung schrittweise erfolgen wird, so HSBC.

Am Anleihemarkt geben die Renditen mit Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 2,0 Basispunkte auf 3,63 Prozent.

Die Ölpreise steigen, gestützt von der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 1,6 Prozent. Schwache chinesische Konjunkturdaten werden dagegen ignoriert. Allerdings hatte die Befürchtung einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage aus China die Ölpreise in den zurückliegenden Wochen schon belastet und dürfte daher eingepreist sein.

Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert. Der Preis für die Feinunze notiert stabil bei 2.579 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.489,38 +0,2% 95,60 +10,1%

S&P-500 5.611,27 -0,3% -14,75 +17,6%

Nasdaq-Comp. 17.510,81 -1,0% -173,17 +16,7%

Nasdaq-100 19.323,40 -1,0% -191,19 +14,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,56 -2,2 3,59 -85,7

5 Jahre 3,41 -1,9 3,43 -58,5

7 Jahre 3,51 -1,8 3,53 -45,6

10 Jahre 3,63 -2,0 3,65 -24,7

30 Jahre 3,95 -3,2 3,98 -2,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:32 Fr., 17 28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1121 +0,4% 1,1104 1,1090 +0,7%

EUR/JPY 156,56 +0,4% 155,60 155,67 +0,6%

EUR/CHF 0,9404 +0,1% 0,9395 0,9400 +1,4%

EUR/GBP 0,8428 -0,2% 0,8438 0,8435 -2,8%

USD/JPY 140,78 -0,0% 140,12 140,40 -0,1%

GBP/USD 1,3195 +0,6% 1,3159 1,3147 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0984 -0,0% 7,0971 7,0962 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.837,75 -3,0% 58.694,00 59.017,55 +32,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,75 68,65 +1,6% +1,10 -1,7%

Brent/ICE 72,52 71,61 +1,3% +0,91 -3,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,2 35,75 -4,3% -1,55 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.579,11 2.577,99 +0,0% +1,12 +25,1%

Silber (Spot) 30,69 30,71 -0,0% -0,01 +29,1%

Platin (Spot) 985,45 998,87 -1,3% -13,42 -0,7%

Kupfer-Future 4,23 4,18 +1,3% +0,05 +7,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

