Trump Media-Aktie schwächelt nach Millionenverlust - Expansion geplant

Die Trump Media & Technology Group (TMTG) hat am Freitag ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 präsentiert. Das Unternehmen hob dabei die 2024 erreichten Meilensteine hervor und plant für die Zukunft eine Weiterentwicklung in eine Holding mit Tochtergesellschaften in mehreren Branchen.

• Trump Media 2024 mit hohem Verlust und geringen Umsätzen• Weiterer Ausbau aller Plattformen geplant• Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen im Blick

Der Nettoumsatz der Trump Media & Technology Group belief sich im Jahr 2024 laut Unternehmensangaben auf lediglich 3,6 Millionen US-Dollar, ergänzt durch 11,6 Millionen US-Dollar an Nettozinseinnahmen. Die Umsätze seien dabei hauptsächlich durch erste Werbeinitiativen und Tests verschiedener Monetarisierungsprojekte mit Partnern zustande gekommen, so das Unternehmen. Im vorangegangenen Geschäftsjahr hatte TMTG noch einen Umsatz in Höhe von 4,13 Millionen US-Dollar verzeichnet, wie aus einem SEC-Dokument hervorgeht.

Den Mini-Umsätzen gegenüber stehen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024 Nettoverluste in Höhe von rund 400,86 Millionen US-Dollar - ein kräftiger Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als der Nettoverlust noch bei 58,19 Millionen US-Dollar lag. Auch in absehbarer Zukunft dürfte das Unternehmen operative Verluste erleiden, heißt es in dem von TMTG bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument.

Die Betriebsausgaben von Trump Media beliefen sich laut Pressemitteilung auf 61,0 Millionen US-Dollar, wovon etwa die Hälfte auf Rechtskosten entfallen sei, die auch im Zusammenhang mit der im März 2024 durchgeführten SPAC-Fusion und deren Verzögerung durch die SEC unter dem damaligen US-Präsident Biden stünden. Zusätzlich verzeichnete das Unternehmen laut Pressemeldung 107,4 Millionen US-Dollar Verlust aus aktienbasierten Vergütungen und ein weiteres Minus von 225,9 Millionen US-Dollar aufgrund von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivatverbindlichkeiten.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 verfügte die Trump Media & Technology Group laut eigenen Angaben allerdings dennoch über eine Liquidität von 776,8 Millionen US-Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen - nach nur 2,6 Millionen US-Dollar Ende 2023. Dieses finanzielle Fundament soll es dem Unternehmen künftig ermöglichen, seine Plattformen Truth Social, Truth+ und Truth.Fi weiter auszubauen und zu verbessern, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiterentwicklung von TMTG: Strategische Initiativen und Expansion

Im Jahr 2024 habe Trump Media kontinuierlich an der Verbesserung seiner Plattformen gearbeitet, zieht das Unternehmen im Rahmen der Pressemitteilung zur Jahresbilanz Resümee. So wurde die Social-Media-Plattform Truth Social um Funktionen wie Live-TV, einen personalisierten "Für dich"-Feed und Videoanzeigen in den Apps erweitert. Parallel dazu wurde der Video-Streaming-Dienst Truth+ eingeführt, der sich nun dem Ende der Beta-Testphase nähere und bald vollständig lanciert werde. Darüber hinaus hat TMTG mit Truth.Fi eine Finanzdienstleistungs- und FinTech-Marke ins Leben gerufen.

"Nach unserem Börsengang und der Notierung an der NASDAQ vor weniger als einem Jahr hat sich TMTG im Jahr 2024 schnell entwickelt, und in diesem Jahr streben wir an, all unsere Plattformen weiter auszubauen", wird TMTG-CEO Devin Nunes in der Pressemitteilung zitiert. Dafür werde man Möglichkeiten für Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen prüfen und plant offenbar, TMTG zu einer Holdinggesellschaft mit Tochtergesellschaften in mehreren Branchen zu machen. "Die Amerikaner haben im Jahr 2024 bewiesen, dass sie nach einer Alternative zur Cancel Culture suchen - sie wollen ihre Geschäfte und ihren Handel frei von Debanking, politischen Vergeltungsmaßnahmen und widerwärtigen Unternehmensbotschaften betreiben, die ihre Werte verletzen. TMTG zielt darauf ab, diese Nachfrage zu befriedigen und in der gesamten Patriot Economy zu expandieren, indem wir uns mit Unternehmen zusammenschließen, die unsere Technologie, unsere Marke und unsere 'America First'-Prinzipien ergänzen", so Nunes weiter.

So reagierte die Trump Media-Aktie

Die Aktie der Trump Media & Technology Group ging am Freitag bei 30,39 US-Dollar um 0,91 Prozent tiefer aus dem NASDAQ-Handel. Da am Montag der US-Handel ruhte, reagiert die TMTG-Aktie erst am heutigen Dienstag. Hier verliert sie zeitweise 1,55 Prozent auf 29,92 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at