MÄRKTE USA/Börsen gut behauptet - Warten auf Powell-Rede

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag wenig verändert. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index nahezu unverändert bei 34.099 Punkten. Auch der S&P-500 zeigt sich kaum bewegt. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,1 Prozent nach oben. Die Anleger halten sich vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powells zurück, heißt es aus dem Markt.

Etwas stützend wirken die zuletzt gesunkenen Marktzinsen. Befürchtungen, dass ein großes Angebot neuer Staatsanleihen die Kurse drücken und im Gegenzug die Renditen nach oben treiben könnte, haben sich nicht bewahrheitet. Die Neuemission zehnjähriger Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar am Mittwoch wurde relativ gut aufgenommen, die Renditen verharrten aber auch nach der Auktion auf niedrigem Niveau. Aktuell legen sie zwar etwas zu, bewegen sich aber immer noch in der Nähe ihrer Sechs-Wochentiefs.

Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank meint mit Blick auf die gesunkenen Marktzinsen, dass die US-Anleihehändler vorschnell gehandelt hätten. Das könnte die Fed in die Bredouille bringen, denn sie müsse einen verfrühten Optimismus am Anleihemarkt einhegen, der ungewollt zu niedrigeren Zinsen führe, bevor das Inflationsziel der Fed von 2 Prozent erreicht sei.

Im Blick steht daher ein Auftritt des US-Notenbankchefs vor einem Ausschuss des Internationalen Währungsfonds. Anleger hoffen, dass Powell sich dabei auch zum jüngsten Rückgang der Marktzinsen und den möglichen Folgen für die Politik der Federal Reserve äußern wird.

An Konjunkturdaten wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Diese fielen etwas niedriger aus als erwartet.

Kostensenkungen bei Disney kommen gut an

Geschäftszahlen hat unter anderem Walt Disney vorgelegt. Die Zahlen enthielten Licht und Schatten, doch kommt der Unterhaltungskonzern bei den Kostensenkungen schneller voran als angenommen. Die Aktie legt um 7,1 Prozent zu.

Tapestry steigen um 4,7 Prozent. Die Muttergesellschaft der Lederaccessoires- und Schuhmarken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman hat mit dem Umsatz im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt und einen eher pessimistischen Ausblick gegeben. Positiv wird jedoch aufgenommen, dass Tapestry Preiserhöhungen durchsetzen konnte. Auch die Bruttomarge überzeugte.

Die Donutkette Krispy Kreme hält trotz schwacher Umsatz- und Ergebniszahlen im dritten Quartal an ihrem Ausblick fest. Gleichwohl geht es für die Aktie um 7,1 Prozent nach unten.

Beyond Meat hat im dritten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet, weil die Nachfrage nach pflanzlichem Fleischersatz sank. Dennoch hat es das Unternehmen geschafft, den Verlust stärker zu verringern als von Analysten angenommen. Die Aktie steigt um 7 Prozent.

Der Kurs von Bloom Energy macht einen Sprung von 17,7 Prozent nach oben. Der Anbieter alternativer Energien hat mit Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen.

Dollar wenig verändert - Ölpreise steigen

Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Dollar-Index gibt leicht um 0,1 Prozent nach. Der Ausverkauf, den die US-Währung Ende vergangener Woche erlebt habe, dürfte nicht nachhaltig sein, vermutet MUFG. Mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank seien "aggressiver" eingepreist als Zinssenkungen der EZB, so die Analysten. Die Lage der US-Wirtschaft müsste sich nach Meinung der Analysten noch sehr viel deutlicher eintrüben, damit der Markt Zinssenkungserwartungen noch deutlicher einpreise.

Die Ölpreise erholen sich etwas, nachdem sie zuletzt deutlich nachgegeben hatten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen um bis zu 1,5 Prozent. Beobachter sehen den Markt in einem Spannungsfeld aus einem Überangebot auf der einen Seite und dem Risiko einer Eskalation des Nahostkriegs auf der anderen Seite. Die Ölförderung in den USA und Brasilien bewege sich auf einem Rekordhoch, während die iranische Fördermenge steige, so die Analysten der UBS.

Der Goldpreis steigt nach den jüngsten deutlichen Abgaben wieder. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.099,23 -0,0% -13,04 +2,9%

S&P-500 4.384,69 +0,0% 1,91 +14,2%

Nasdaq-Comp. 13.669,31 +0,1% 18,90 +30,6%

Nasdaq-100 15.347,98 +0,2% 34,74 +40,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,97 +4,2 4,92 54,6

5 Jahre 4,56 +5,3 4,51 55,9

7 Jahre 4,58 +6,0 4,52 61,3

10 Jahre 4,54 +4,6 4,49 66,0

30 Jahre 4,70 +8,8 4,62 73,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0711 +0,0% 1,0704 1,0708 +0,1%

EUR/JPY 161,74 +0,1% 161,52 161,41 +15,2%

EUR/CHF 0,9636 +0,1% 0,9632 0,9617 -2,6%

EUR/GBP 0,8724 +0,1% 0,8717 0,8710 -1,4%

USD/JPY 151,02 +0,1% 150,89 150,75 +15,2%

GBP/USD 1,2277 -0,1% 1,2280 1,2295 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2939 +0,1% 7,2932 7,2822 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.388,81 +1,7% 36.727,74 35.227,29 +119,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,32 75,33 +1,3% +0,99 -1,3%

Brent/ICE 80,71 79,54 +1,5% +1,17 -1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,745 45,65 +6,8% +3,10 -49,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,25 1.950,02 +0,7% +13,23 +7,6%

Silber (Spot) 22,97 22,63 +1,5% +0,34 -4,2%

Platin (Spot) 867,70 869,50 -0,2% -1,80 -18,8%

Kupfer-Future 3,65 3,64 +0,4% +0,01 -4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

