MÄRKTE USA/Freundlich - Merck nach Medikamentenzulassung gesucht

NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte nutzen Anleger an den US-Börsen die Vortagesverluste zum Wiedereinstieg. Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow-Jones-Index um 0,6 Prozent auf 39.537 Punkte, wobei sich Merck & Co besonders fest zeigen. S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,4 bzw. 0,2 Prozent an. Allerdings sprechen Händler von einer gewissen Nervosität, je näher die wichtigen Preisdaten am Freitag rückten. Bereits am Vortag hatten die Kurse im Verlauf ins Minus gedreht. Da die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben, kann erst am Montag auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß - reagiert werden. Dieser Umstand verunsichere Anleger, heißt es.

Der PCE-Deflator könnte die Zinssenkungshoffnungen ins Wanken bringen, denn noch immer preist der Markt eine Zinsreduzierung im Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,3 Prozent ein. Dies setzt aber eine weiter rückläufige Inflation voraus. "Die Inflation und damit die Richtung der Zinssätze bleibt das zentrale Thema, wobei der jüngste Bericht über die persönlichen Konsumausgaben am Freitag fällig ist, wenn die Märkte geschlossen sind, so dass jede Kursreaktion auf die nächste Woche verschoben wird", sagt Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

Dollar weiter im Aufwind

Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Die Analysten von JP Morgan verweisen auf die Möglichkeit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen länger als ursprünglich gedacht hoch halten werde, während andere Notenbanken bereits die Zinsen senkten.

Von dieser Spekulation ist aktuell am Rentenmarkt wenig zu spüren, denn dort fallen die Renditen etwas. Die PCE-Daten am Freitag könnten mehr Bewegung in den Markt bringen, heißt es.

Am Erdölmarkt geben die Notierungen leicht nach, nachdem die US-Lagerbestände in der Vorwoche unerwartet gestiegen sind. Laut Berichten will Russland aber die Ölförderung deutlicher drosseln. Bis September könnte der Brent-Preis ohne Gegenmaßnahmen bis auf 100 US-Dollar klettern, mutmaßen die Analysten von JP Morgan.

Merck mit Zulassung gesucht

Der US-Pharmakonzern hat eine wichtige Zulassung seines Medikaments mit dem Markennamen Winrevair zur Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung für das Mittel gegen Pulmonalarterielle Hypertonie (PAH) ergänzend zu Behandlungen mit anderen Mitteln erteilt. Der Kurs von Merck klettert um rund 4 Prozent.

Carnival rücken um 1,5 Prozent vor. Der durch ein Containerschiff verursachte Einsturz einer Brücke bei Baltimore wird zwar das Ergebnis der Kreuzfahrtgesellschaft beeinträchtigen, doch gab diese einen ermutigenden Ausblick auf 2024.

Weiter aufwärts geht es mit Trump Media & Technology, der Mutter der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump lancierten Social-Media-Plattform Truth Social. Die Aktie gewinnt an ihrem zweiten Handelstag 14,4 Prozent.

Gamestop brechen um 14,5 Prozent ein, nachdem der Quartalsumsatz gesunken war. Robinhood Markets steigen um 3,9 Prozent, die Handelsplattform hat ihre erst Kreditkarte eingeführt. Ncino schießen um 19 Prozent empor, die Cloud-Banking-Gesellschaft wartet mit Geschäftszahlen über Markterwartung auf. Roivant Sciences gewinnen 10 Prozent, die Aktie dürfte in den S&P-MidCap-400-Index aufsteigen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.537,02 +0,6% 254,69 +4,9%

S&P-500 5.223,59 +0,4% 20,01 +9,5%

Nasdaq-Comp. 16.345,70 +0,2% 30,00 +8,9%

Nasdaq-100 18.229,46 +0,1% 18,92 +8,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,56 -3,0 4,59 14,3

5 Jahre 4,19 -3,2 4,22 19,0

7 Jahre 4,20 -3,8 4,24 22,8

10 Jahre 4,20 -3,8 4,23 31,6

30 Jahre 4,36 -3,1 4,39 39,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0825 -0,1% 1,0831 1,0828 -2,0%

EUR/JPY 163,79 -0,2% 164,28 164,05 +5,3%

EUR/CHF 0,9796 +0,1% 0,9798 0,9785 +5,6%

EUR/GBP 0,8571 -0,1% 0,8576 0,8576 -1,2%

USD/JPY 151,32 -0,1% 151,68 151,50 +7,4%

GBP/USD 1,2630 +0,0% 1,2628 1,2627 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2540 +0,1% 7,2572 7,2490 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.148,30 -1,6% 69.922,60 69.838,67 +58,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,20 81,62 -0,5% -0,42 +11,8%

Brent/ICE 85,79 86,25 -0,5% -0,46 +11,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,8 27,55 +0,9% +0,25 -13,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.191,73 2.178,42 +0,6% +13,31 +6,3%

Silber (Spot) 24,58 24,41 +0,7% +0,17 +3,4%

Platin (Spot) 898,70 906,10 -0,8% -7,40 -9,4%

Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 +2,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2024 13:12 ET (17:12 GMT)