MÄRKTE USA/Preisdaten hieven Wall Street ins Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street nähert sich im frühen Donnerstaghandel ihren jüngsten Rekordständen. Vor Handelseröffnung am Kassamarkt hatte der Aktienmarkt mit frischen Preisdaten angezogen. Denn der Richtung bestimmende Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) ist im Januar in der Kernrate exakt wie erwartet ausgefallen, sowohl auf Monats- und auch auf Jahressicht. Positiv wird vor allem am Markt hervorgehoben, dass die Inflation im Vormonat nach unten revidiert worden ist.

Damit werden Befürchtungen zerstreut, die Inflation könnte wieder über Gebühr anziehen. Zugleich bleiben die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen mit den Daten am Leben. Der PCE-Deflator ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank. Auch schwächer als prognostiziert ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten sprechen eher für die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen. Marktanalysten sehen sich in ihrer Haltung bestärkt, dass der Zinssenkungszyklus voraussichtlich erst Mitte des Jahres beginnen wird.

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 39.012 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Cpmposite ziehen um 0,4 bzw. 0,8 Prozent an. Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Februar dagegen eingetrübt.

Auch am Rentenmarkt ziehen die Notierungen mit den PCE-Preisdaten an, die Renditen bewegen sich gleichwohl auf Tagessicht kaum. Der Dollar gibt mit der Aussicht auf Zinssenkungen nach, der Dollarindex verliert auf Tagessicht 0,2 Prozent. Der Goldpreis wiederum profitiert von dieser Aussicht.

Auch die Erdölpreise ziehen zunächst leicht an, kommen anschließend aber schon wieder zurück - auf Tagessicht passiert nicht viel. Sinkende Zinsen könnten die Konjunktur in den USA befeuern und die Nachfrage erhöhen, heißt es.

Okta ziehen an

Unter den Einzelwerten zeigt sich der Dow-Wert Salesforce 1,1 Prozent im Minus. Der SAP-Konkurrent hat im vierten Quartal bei Umsatz und Gewinn zwar über den Erwartungen abgeschnitten, wobei Kostensenkungen halfen, allerdings liegt der Umsatzausblick für das Fiskaljahr 2025 unter den bislang kursierenden Schätzungen. Mit der Gewinnprognose liegt Salesforce wiederum über dem Marktkonsens.

Okta (+24,6%) ziehen dagegen mächtig an. Der Experte für Identifizierungstechnologie hat einen Ausblick abgegeben, der klar über den bisherigen Erwartungen liegt. Ganz anders beim Cloud-Experten Snowflake. Hier enttäuscht nicht nur der Umsatzausblick. Für Verunsicherung sorgt zusätzlich der sofortige Rückzug des Unternehmenschefs. Der Kurs bricht um 19,1 Prozent ein.

Das Medienunternehmen Paramount Global meldete erneut einen Anstieg der Abonnentenzahl und rechnet damit, in seinem Streaming-Segment in den USA 2025 profitabel zu werden. Der Titel wird 4,8 Prozent höher gehandelt.

Der Computerbauer HP hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street erfüllt, allerdings warnte HP zugleich vor einem weiter volatilen PC-Markt. Die Aktie wird 0,5 Prozent tiefer gehandelt. AMC Entertainment sacken um 7,4 Prozent ab. Der Kinobetreiber meldete einen unerwartet hohen Verlust, auch wenn der Umsatz von Konzertfilmen von Taylor Swift und Beyonce profitierte.

Duolingo springen nach besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen um 17,6 Prozent nach oben. Shoals Technologies stürzen um 13,6 Prozent ab, hier enttäuschen die Viertquartalszahlen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.012,26 +0,2% 63,24 +3,5%

S&P-500 5.092,46 +0,4% 22,70 +6,8%

Nasdaq-Comp. 16.073,24 +0,8% 125,50 +7,1%

Nasdaq-100 18.003,86 +0,7% 129,36 +7,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,63 -0,5 4,64 21,2

5 Jahre 4,25 -1,8 4,26 24,6

7 Jahre 4,27 -1,4 4,29 30,2

10 Jahre 4,24 -2,0 4,26 36,4

30 Jahre 4,37 -3,2 4,41 40,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:20 Mi, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0844 +0,0% 1,0850 1,0835 -1,8%

EUR/JPY 162,32 -0,6% 162,51 163,37 +4,3%

EUR/CHF 0,9536 +0,1% 0,9528 0,9534 +2,8%

EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8566 0,8563 -1,3%

USD/JPY 149,68 -0,6% 149,80 150,79 +6,2%

GBP/USD 1,2665 +0,0% 1,2665 1,2653 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2053 -0,1% 7,2085 7,2158 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.025,01 +2,8% 62.579,90 61.210,35 +44,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,40 78,54 -0,2% -0,14 +8,3%

Brent/ICE 83,63 83,68 -0,1% -0,05 +8,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,2 25,56 -1,4% -0,36 -21,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.049,63 2.034,41 +0,7% +15,22 -0,6%

Silber (Spot) 22,72 22,50 +1,0% +0,22 -4,5%

Platin (Spot) 890,10 881,00 +1,0% +9,10 -10,3%

Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,4% +0,01 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

