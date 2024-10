MÄRKTE USA/Uneinheitlich - McDonald's wieder unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen ist es am Freitag zunächst deutlich aufwärts gegangen, ehe die Indizes im Handelsverlauf deutlich von den Hochs zurückkamen. Auslöser war ein Richtungswechsel bei den Marktzinsen. Diese zogen nach anfänglichen Rückgängen wieder an. Im Handel war von Vorsicht bei den Anleihen die Rede mit Blick auf wichtige Konjunkturdaten in der kommenden Woche und die Präsidentschaftswahl in knapp zwei Wochen.

Der Dow-Jones-Index hinkte wie am Vortag hinterher, er büßte 0,6 Prozent ein auf 42.114 Punkte, gebremst von größeren Verlusten bei Aktien wie McDonald's (-3,0%), Travelers (-2,3%) und Goldman Sachs (-2,3%). Der wesentlich breitere S&P-500-Index schloss kaum verändert, die technologielastigen Nasdaq-Indizes stiegen um bis zu 0,6 Prozent.

Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.070 (Donnerstag: 1.486) Kursgewinner und 1.719 (1.307) -verlierer. Unverändert schlossen 59 (52) Titel.

Der Dollar zog mit den steigenden Renditen im Späthandel leicht an, der Euro fiel auf knapp unter 1,08 Dollar zurück. Mit den Ölpreisen ging es um rund 2 Prozent nach oben, womit sich die volatile Tendenz der Vortage fortsetzte. Der Goldpreis stieg knapp unter seinem Rekordhoch leicht auf 2.744 Dollar.

Konjunkturseitig waren die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im September einen Tick weniger gesunken als erwartet. Für einen erkennbaren Impuls sorgte das aber nicht. Das Interesse der Akteure galt ohnehin zunächst weiter der Bilanzsaison. Nach einer vollgepackten Woche mit Gewinnberichten haben bisher mehr als ein Drittel der S&P-500-Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt. Etwa 75 Prozent übertrafen die Gewinnerwartungen, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 77 Prozent.

Erste Klagen gegen McDonald's - Tapestry darf Capri nicht übernehmen

Auf dem Kurs von McDonald's lasteten Meldungen weiterer Kolibakterien- Krankheitsfälle, mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Verzehr sogenannter Quarter Pounders bei der Fastfood-Kette. Mindestens zwei Personen haben nun Klage eingereicht.

Ein Kursdebakel erlebte die Aktie von Capri Holdings mit Marken wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo. Sie brach um 49 Prozent ein, nachdem ein Gericht der übernahmewilligen Tapestry den Kauf von Capri untersagt hatte. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, reagiert positiv auf die Entwicklung, stieg um 13,5 Prozent.

Apple (+0,4%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass Keybanc die Aktie auf "Underweight" von Sectorweight" abgestuft hat. Auch dass der iPhone-Absatz in China laut dem Researchhaus IDC gesunken ist, belastete die Aktie nicht.

Boeing tendierten knapp behauptet. Der mit Finanzproblemen kämpfende Flugzeugbauer prüft Kreisen zufolge den Verkauf seines traditionsreichen NASA-Geschäfts, einschließlich des problembehafteten Starliner-Raumfahrzeugs.

Nach überraschend starken Geschäftszahlen ging es für Western Digital um 4,7 Prozent aufwärts. Auch Deckers Outdoor, zu der die Schuhmarken Hoka und Ugg gehören, übertraf die Erwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 10,6 Prozent.

Colgate-Palmolive übertraf zwar ebenfalls die Markterwartungen und hob den unteren Rand der Prognose an. Der Markt zeigte sich davon aber wenig beeindruckt, der Kurs gab um 4,1 Prozent nach. Händler verwiesen darauf, dass die Aktie im laufenden Jahr schon um rund 25 Prozent gestiegen ist.

Spirit Airlines hoben um 15,3 Prozent ab, nachdem die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft ein radikales Kostensenkungsprogramm angekündigt hatte. Die Fluggesellschaft zog jüngst einen Konkursantrag in Erwägung, im Umfeld zeigte die Aktie sehr starke Schwankungen, wobei es unter dem Strich aber deutlich aufwärts ging. Für Analysten wie Savanthi Syth von Raymond James ist ein Zusammenschluss mit Frontier (+0,7%) langfristig für beide Seiten das bestmögliche Szenario. Beide Unternehmen haben zuletzt entsprechende Gespräche wieder aufgenommen.

HCA Healthcare knickten um rund 9 Prozent ein, nachdem die Krankenhauskette vor einem erheblichen finanziellen Schaden durch die Hurrikane Helene und Milton gewarnt hatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.114,40 -0,6% -259,96 +11,7%

S&P-500 5.808,12 -0,0% -1,74 +21,8%

Nasdaq-Comp. 18.518,61 +0,6% 103,12 +23,4%

Nasdaq-100 20.352,02 +0,6% 119,14 +21,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,10 +1,7 4,08 -32,0

5 Jahre 4,06 +2,5 4,03 5,9

7 Jahre 4,15 +2,4 4,12 17,5

10 Jahre 4,24 +2,4 4,21 35,7

30 Jahre 4,50 +2,7 4,47 53,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Do, 17:27 % YTD

EUR/USD 1,0796 -0,3% 1,0825 1,0802 -2,2%

EUR/JPY 164,33 -0,1% 164,14 164,09 +5,6%

EUR/CHF 0,9354 -0,2% 0,9366 0,9360 +0,8%

EUR/GBP 0,8330 -0,2% 0,8347 0,8331 -4,0%

USD/JPY 152,22 +0,3% 151,64 151,91 +8,0%

GBP/USD 1,2961 -0,1% 1,2969 1,2966 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1335 +0,1% 7,1331 7,1265 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 66.729,30 -2,3% 67.731,80 67.676,10 +53,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,64 70,19 +2,1% +1,45 +1,3%

Brent/ICE 75,95 74,38 +2,1% +1,57 +1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,6 42,30 +3,1% +1,31 +15,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.743,36 2.736,30 +0,3% +7,07 +33,0%

Silber (Spot) 33,63 33,73 -0,3% -0,10 +41,4%

Platin (Spot) 1.024,56 1.029,15 -0,4% -4,59 +3,3%

Kupfer-Future 4,37 4,35 +0,3% +0,01 +10,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

