MÄRKTE USA/Wall Street zwischen Zinssenkungserwartung und Wachstumssorgen

(Wiederholung)

DOW JONES--An der Wall Street setzen sich zur Wochenmitte die Zinssenkungserwartungen durch. Auslöser war ein überraschend schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht. Im privaten Sektor wurden im November 32.000 Stellen abgebaut, die Prognose lag dagegen bei plus 40.000. Die schwache Lesung löste aber neue Sorgen über den Zustand der US-Wirtschaft aus. Auch die Industrieproduktion überzeugt nicht. Diese ist im November zwar wie erwartet gestiegen. Allerdings ist die Oktober-Lesung deutlich nach unten revidiert worden. Auch hat die Kapazitätsauslastung im November die Erwartungen verfehlt. Zudem zeigt sich die Inflation auf Basis der Importpreise für September eingedämmt.

Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor ist im November gegenüber dem Vormonat etwas stärker gestiegen als prognostiziert. Die darin enthaltene Arbeitsmarktkomponente, die sich erhöht hat, liefert das akkurateste und aktuellste Bild des US-Arbeitsmarktes. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Leitzinsreduzierung um 25 Basispunkte in der kommenden Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent ein.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,6 Prozent auf 47.775 Punkte. Der S&P-500 erhöht sich um 0,2 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,1 Prozent nach oben.

Die Renditen am Rentenmarkt geben nach, da die Erwartungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank zunehmen. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen aktuell 2 Basispunkte weniger ab und rentieren mit 4,07 Prozent.

Die Zinsspekulationen setzen auch dem Dollar zu: Der Dollar-Index büßt 0,4 Prozent ein und fällt auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen. US-Präsident Donald Trump hat zudem angedeutet, dass er Kevin Hassett zum nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve ernennen könnte. Hassett steht wie Trump für eine lockere Geldpolitik . "Eine Zinssenkung verringerte die Renditedifferenzen zu anderen großen Volkswirtschaften und die Attraktivität des Dollar für Carry-Trades", erläutert Marktstratege Konstantinos Chrysikos von Kudotrade.

Der Goldpreis profitiert leicht von den Zinssenkungsfantasien, deutlichere Tagesgewinne werden allerdings wieder abgegeben. Für die Feinunze geht es um 0,2 Prozent auf 4.213 Dollar nach oben.

Die Ölpreise ziehen an. Die Notierungen für Brent und WTI gewinnen bis zu 0,7 Prozent. Die Verhandlungen um eine Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind im Kreml zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Aussage eines hochrangigen russischen Vertreters ohne eine Einigung zu Ende gegangen. Westliche Sanktionen gegen die russische Erdölbranche haben damit Bestand. Zudem machen Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf Öldepots in Russland die Runde.

Im Einzelhandelssektor haben Macy's (+1,8%) und Dollar Tree (+2,7%) Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Macy's wird auf starke Geschäftszahlen und einen verbesserten Ausblick verwiesen. Auch Dollar Tree überzeugt im dritten Quartal. American Eagle Outfitters ziehen nach einem angehobenen Ausblick im Sektor um 16,4 Prozent an.

Marvell Technology übernimmt das Startup Celestial AI in einer 3,25 Milliarden Dollar schweren Transaktion und wartet mit robusten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick auf. Die Aktie verteuert sich um 3,8 Prozent.

Crowdstrike verbuchte höhere Quartalsverluste. Der Kurs erholt sich von anfänglichen Verlusten und zeigt sich wenig verändert. GitLab brechen nach einem Schwenk in die Verlustzone um 14,1 Prozent ein. Leslies will 80 bis 90 Ladengeschäfte schließen, der Kurs saust 15,1 Prozent südwärts.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.774,72 +0,6% 300,26 +11,6%

S&P-500 6.845,34 +0,2% 15,97 +16,1%

NASDAQ Comp 23.436,45 +0,1% 22,78 +21,4%

NASDAQ 100 25.560,34 +0,0% 4,48 +21,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1662 +0,3% 1,1624 1,1606 +12,0%

EUR/JPY 180,90 -0,2% 181,20 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9333 -0,0% 0,9335 0,9337 -0,7%

EUR/GBP 0,8743 -0,7% 0,8801 0,8792 +6,3%

USD/JPY 155,11 -0,5% 155,88 155,91 -0,9%

GBP/USD 1,3339 +1,0% 1,3209 1,3200 +5,9%

USD/CNY 7,0716 +0,1% 7,0680 7,0709 -2,0%

USD/CNH 7,0561 -0,2% 7,0668 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6593 +0,4% 0,6567 0,6568 +6,0%

Bitcoin/USD 92.398,90 +0,5% 91.982,90 91.061,10 -8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,03 58,64 +0,7% 0,39 -18,5%

Brent/ICE 62,72 62,45 +0,4% 0,27 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.213,05 4.205,88 +0,2% 7,18 +60,3%

Silber 58,47 58,47 -0,0% 0,00 +102,7%

Platin 1.422,29 1.414,11 +0,6% 8,18 +61,6%

Kupfer 5,33 5,16 +3,3% 0,17 +29,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 12:45 ET (17:45 GMT)