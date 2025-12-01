Leslie's Aktie
WKN DE: A41GEG / ISIN: US5270642086
|
01.12.2025 07:01:06
Ausblick: Leslies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Leslies stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 371,7 Millionen USD gegenüber 397,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,57 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,400 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,33 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leslie's Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Leslies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Leslie's Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Leslie's Inc Registered Shs
|2,97
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen.