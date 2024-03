MÄRKTE USA/Wenig Bewegung vor dem Wochenende

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Start zeigen sich die US-Börsen am Freitag kaum verändert. Im frühen Geschäft sinkt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 38.956 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen dagegen um 0,1 bzw. 0,3 Prozent an. Kurz nach Handelsbeginn stehen allerdings diverse US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die möglicherweise für Impulse sorgen werden - beispielsweise der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Er wird mit 49,5 nach 49,1 Punkten zwar etwas höher als zuletzt erwartet, aber weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich.

Nach der freundlichen Reaktion des Aktienmarktes auf die mit Spannung erwarteten US-Preisdaten am Vortag und mit Blick auf das Wochenende dürften viele Anleger eher zu Gewinnmitnahmen neigen. Dies gilt umso mehr, weil S&P-500 und Nasdaq-100 am Vortag auf Rekordniveau aus dem Handel gingen. Der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben war exakt wie erwartet ausgefallen, brachte also kein Störfeuer für die mehrheitliche Annahme des Marktes, dass im Juni in den USA die erste Zinssenkung anstehen dürfte. "Die Daten waren eine Erleichterung für diejenigen, die auf das Schlimmste vorbereitet waren", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote.

Rentennotierungen sinken leicht

Am Rentenmarkt ziehen die Renditen mehrheitlich ganz leicht an. Die Inflation in den USA sei nicht gebändigt und die Fed werde den größten Teil des Jahres 2024 damit verbringen, sie zu bekämpfen, sagt Analyst Torsten Slok von Apollo. "Infolgedessen werden die Renditeniveaus bei festverzinslichen Wertpapieren hoch bleiben." Positive Daten aus China belasten die Anleihenotierungen zudem leicht, weil diese die Hoffnung nähren, dass die lahmende Konjunktur in China vielleicht doch endlich in Schwung kommt. Der Dollar bewegt sich indes praktisch nicht.

Erdöl verteuert sich aber etwas deutlicher. Die chinesischen Daten entfachen Nachfragespekulationen. Auch die Unsicherheit über das mögliche Zustandekommen eines Waffenstillstandes im Gaza-Streifen stützt die Preise. Denn bei der Ankunft von Hilfslieferungen in der Stadt Gaza ist es zu dramatischen Szenen mit mehr als hundert Toten und hunderten Verletzten gekommen. Zu den Ursachen für die vielen Opfer gab es widersprüchliche Angaben. Die radikalislamische Hamas machte israelische Soldaten verantwortlich. Von israelischer Seite wurden Schüsse bestätigt, zugleich hieß es, einige Opfer seien von den Lastwagen zerquetscht oder niedergetrampelt worden. Der Vorfall hat internationales Entsetzen hervorgerufen.

Wieder Sorgen um US-Regionalbank

Erneut gerät eine US-Regionalbank in schwieriges Fahrwasser: New York Community Bancorp stürzen um 28 Prozent ab. Die Regionalbank ersetzt ihren Chef, nachdem beträchtliche Mängel bei internen Kontrollmechanismen entdeckt worden sind. Die Bank muss Abschreibungen über 2,4 Milliarden Dollar vornehmen.

Dell Technologies machen dagegen einen Satz um 34,4 Prozent nach oben. Der Computerhersteller hat einen kräftigen Gewinnanstieg berichtet, getrieben von einer verstärkten Nachfrage nach KI-optimierten Servern.

Das Softwareunternehmen Autodesk hat einen unerwartet starken Umsatzanstieg für das Fiskaljahr in Aussicht gestellt. Für die Aktie geht es um 7,9 Prozent nach oben. Tesla (-0,7%) werden gebremst von weiteren Rabatten, die der Elektroautobauer in China im Preiskampf mit Konkurrenten wie BYD anbieten will.

