NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste

Am Freitag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,15 Prozent auf 21 455,55 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,345 Prozent auf 21 630,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21 705,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 21 631,15 Punkte, das Tagestief hingegen 21 397,98 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,051 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 29.07.2025, mit 21 098,29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 175,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 516,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 11,28 Prozent. Bei 21 803,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astro-Med (+ 9,32 Prozent auf 11,38 USD), Autodesk (+ 9,09 Prozent auf 314,70 USD), Baiducom (+ 4,76 Prozent auf 95,30 USD), inTest (+ 3,61 Prozent auf 7,03 USD) und TransAct Technologies (+ 2,84 Prozent auf 4,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Rambus (-9,03 Prozent auf 73,77 USD), American Superconductor (-7,32 Prozent auf 49,90 USD), Oracle (-5,90 Prozent auf 226,13 USD), TTM Technologies (-4,97 Prozent auf 44,57 USD) und Harvard Bioscience (-4,84 Prozent auf 0,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61 024 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,797 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at