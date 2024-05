MÄRKTE USA/Zinsanstieg macht Börsianer vorsichtig

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Für den Start der US-Börsen am Mittwoch zeichnet sich eine leichtere Tendenz ab. Die Futures auf die Aktienindizes geben um bis zu 0,6 Prozent nach. Konjunkturseitig stehen keine wichtigen Daten auf dem Terminkalender. Während des späten Handels wird der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht, der in den meisten Fällen aber kaum für stärkere Impulse sorgt.

Etwas auf die Stimmung drückt der deutliche Anstieg der Marktzinsen vom Vortag. Ausgelöst hatten ihn ein deutlich besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen und etwas gestiegene Inflationserwartungen, sowie falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari. Das sorgt unter den Akteuren offenbar für erhöhte Vorsicht im Hinblick auf den am Freitag anstehenden Preisdeflator (PCE) für die persönlichen Ausgaben.

Bei Hargreaves Lansdown heißt es, der PCE-Kernpreisindex werde "als ein entscheidender Teil des Bildes gesehen, um zu beurteilen, ob die hohen Zinssätze länger anhalten werden". Es sei nicht zu erwarten, dass sich die Daten "stark bewegt haben, und die Sorge ist, dass die hartnäckigen Preise die politischen Entscheidungsträger ultravorsichtig halten werden. Sollte die Momentaufnahme jedoch ein Nachlassen des Drucks zeigen, dürfte dies die aktuelle Nervosität beruhigen".

Aktuell verharren die Renditen auf dem jüngst erhöhten Niveau. Die Rentenexperten der ING rechnen damit, dass die Rendite zweijähriger US-Anleihen im Bereich von 5 (aktuell 4,96) Prozent bleiben wird, es sei denn es kommt zu größeren Überraschungen nach unten bei neuen Konjunkturdaten. Eine Zinssenkung im September wird aktuell nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent eingepreist. Für den Goldpreis geht es vor dem Hintergrund der gestiegenen Marktzinsen um knapp 1 Prozent nach unten.

American Airlines im Sinkflug

Unternehmensseitig hat American Airlines seinen Ausblick gesenkt. Umstellungen im Ticketvertrieb - weg von Reisebüros und hin zu Apps und Websites - haben sich nicht bezahlt gemacht. Der Vertriebschef muss deshalb gehen. Der Kurs der Aktie fällt vorbörslich um über 8 Prozent. Im Sog verbilligen sich United Airlines um 1,0 und Delta Air Lines um 2,2 Prozent.

Für Robinhood Markets geht es um 2,5 Prozent nach oben. Das Brokerhaus hat intern die Weichen gestellt für den Rückkauf eigener Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar.

Übernahmepläne treiben Marathon Oil um 7,1 Prozent nach oben. Conocophillips will den Wettbewerber für 22,5 Milliarden Dollar einschließlich 5,4 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen. Conocophillips geben um 3,4 Prozent nach.

Für Dick's Sporting Goods geht es um 8,2 Prozent nach oben. Der Sportartikeleinzelhändler hat unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Davon profitieren Aktie wie Nike (-0,2%) und Under Armour (-1,3%) zunächst aber nicht.

Der Elektroautobauer Faraday Future Intelligent Electric hat seine Produktionsprognose für das Jahr zurückgezogen und begründet dies mit den Marktbedingungen und Finanzierungsaspekten. Der Kurs knickt um über 30 Prozent ein.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,97 -1,4 4,98 54,6

5 Jahre 4,60 +0,5 4,59 59,7

7 Jahre 4,59 +1,9 4,57 62,0

10 Jahre 4,57 +1,8 4,55 69,1

30 Jahre 4,69 +2,0 4,67 71,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0853 -0,1% 1,0846 1,0876 -1,7%

EUR/JPY 170,68 +0,0% 170,54 170,68 +9,7%

EUR/CHF 0,9903 -0,0% 0,9898 0,9907 +6,7%

EUR/GBP 0,8511 +0,0% 0,8506 0,8511 -1,9%

USD/JPY 157,26 +0,1% 157,23 156,94 +11,6%

GBP/USD 1,2751 -0,1% 1,2751 1,2780 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2728 +0,1% 7,2673 7,2635 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.761,71 -0,8% 68.617,80 67.854,69 +55,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,41 79,83 +0,7% +0,58 +10,9%

Brent/ICE 84,80 84,22 +0,7% +0,58 +10,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,52 33,55 -0,1% -0,02 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.341,58 2.361,30 -0,8% -19,72 +13,5%

Silber (Spot) 31,95 32,13 -0,5% -0,17 +34,4%

Platin (Spot) 1.049,22 1.064,70 -1,5% -15,48 +5,8%

Kupfer-Future 4,82 4,85 -0,6% -0,03 +23,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

