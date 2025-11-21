Magma Silver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Magma Silver ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Magma Silver die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at