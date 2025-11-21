Magnera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Magnera hat am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 839,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 152,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 332,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at