Mahindra Logistics legte Quartalsergebnis vor

Mahindra Logistics hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,20 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,370 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mahindra Logistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at