|
10.11.2025 11:52:00
Mahrer legt "zeitnah" sein Mandat als OeNB-Präsident zurück
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer legt sein Mandat als Präsident der Nationalbank (OeNB) zurück. Er werde noch den Prozess für eine geordnete Übergabe aufsetzen, der Rücktritt werde aber zeitnah erfolgen, sagte Mahrer am Montag vor Journalisten. Wirtschaftskammerpräsident und Chef der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund bleibt Mahrer. In der Kammer will er nun die KV-Erhöhungen der Mitarbeiter neu strukturieren und den Rechnungshof die Funktionärsgagen prüfen lassen.
Es gehe bei seinem Ausscheiden aus der OeBN nicht um das Salär, auch wenn die Gagenkumulation stark in der Kritik stand, sondern um "den Fokus auf die Aufgabe" in der WKÖ. Es gehe darum, "keine halben Sachen" zu machen. So soll die schon angekündigte Prüfung durch den Rechnungshof genutzt werden, um die Funktionärsentschädigungen extern bewerten zu lassen. Künftige Erhöhungen der Gehälter der Mitarbeiter sollen "die Realität der Mitgliedsbetriebe" besser abbilden. Außerdem sollen als dritter Punkt die Strukturen und Leistungen der Kammer extern bewertet werden.
tsk/kre
WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.oenb.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.