13.11.2025 13:37:00
Mahrer tritt als Präsident der Wirtschaftskammer zurück - Berichte
Die Tage von Harald Mahrer sind nun auch als Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ) gezählt. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag übernimmt Vizepräsidentin Martha Schultz interimistisch. Offizielle Bestätigung aus der Wirtschaftskammer gegenüber der APA gab es vorerst keine. Mahrer war Anfang der Woche bereits als Nationalbank-Präsident zurückgetreten.
Auslöser waren die Gehaltserhöhung der WKÖ-Belegschaft, zum Teil sehr hohe Entgeltsteigerungen in den Präsidien der Bundes- und Länderkammern sowie die verunglückte Kommunikation Mahrers dazu. Vorgeworfen wurde Mahrer auch die Kumulierung vieler Ämter.
Als erstes hatte die "Tiroler Tageszeitung" berichtet. Dann folgte auch noch die "Krone Zeitung" - jeweils ohne Angabe von Quellen.
